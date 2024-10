Erfurt - Übelkeit, Bauchschmerzen oder Schlimmeres nach dem Genuss von selbst gesuchten Pilzen: Solche Situationen beschäftigen auch in diesem Herbst die Expertinnen und Experten beim Gemeinsamen Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (GGIZ). Rund 240 Fälle mit Verdacht auf eine Pilzvergiftung zählte das in Erfurt angesiedelte Zentrum mit der Tag und Nacht erreichbaren Giftnotrufnummer in diesem Jahr bislang.