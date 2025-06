Giftig in Mini-Konzentrationen Viele Chemikalien sind unerkannt in Gewässern

Für nur 0,52 Prozent der rund 297.000 potenziell umweltrelevanten

Chemikalien in der Datenbank der US-Umweltbehörde seien sowohl ausreichende Daten zum Vorkommen in Gewässern als auch zur Wirkung verfügbar, schreibt das fünfköpfige Team der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU). Früher habe es einen Mangel an Daten zur Giftigkeit gegeben, heute fehle es eher an Monitoring-Daten. "Die stetig zunehmende Geschwindigkeit, mit der neue Chemikalien in die Umwelt gelangen, stellt eine Herausforderung für die Bewertung von Umweltrisiken dar."