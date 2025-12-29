Gießübel: Zuhören, mitsingen, tanzen und feiern

Was gibt es Schöneres, als ein neues Jahr mit guten Freunden und einem kulturellen Highlight zu beginnen? Es ist nun schon viele Jahre stilvolle Tradition und auch 2026 erwartet die Gäste ein unvergessliches Neujahrskonzert in der Gemeinde Schleusegrund im Kulturhaus Gießübel. Alle Musikliebhaberinnen und -liebhaber sind am Samstag, dem 3. Januar 2026, um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) eingeladen, gemeinsam mit den Chören der Gemeinde Schleusegrund sowie namhaften Gästen in festlicher Atmosphäre das Neue Jahr zu begrüßen.