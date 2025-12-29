Gießübel: Zuhören, mitsingen, tanzen und feiern

 
Der Gesangverein Schleusegrund 1863 lädt zu seinem traditionellen Neujahrskonzert mit namhaften Gästen ein.

2025 erfreuten die Saalfelder Vocalisten das Publikum. Foto: Karl-Wolfgang Fleißig

Was gibt es Schöneres, als ein neues Jahr mit guten Freunden und einem kulturellen Highlight zu beginnen? Es ist nun schon viele Jahre stilvolle Tradition und auch 2026 erwartet die Gäste ein unvergessliches Neujahrskonzert in der Gemeinde Schleusegrund im Kulturhaus Gießübel. Alle Musikliebhaberinnen und -liebhaber sind am Samstag, dem 3. Januar 2026, um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) eingeladen, gemeinsam mit den Chören der Gemeinde Schleusegrund sowie namhaften Gästen in festlicher Atmosphäre das Neue Jahr zu begrüßen.

Es ist den Veranstaltern eine große Freude, dass die sympathischen Sänger des „Millennium Ensembles“ das Neujahrskonzert nun zum zweiten Mal bereichern. Das erste Mal begeisterten sie 2023 das Publikum mit ihrem erfrischenden Auftritt.

Die jungen dynamischen Sänger – alle im Millenniumsjahr 2000 geboren – genossen ihre intensive musikalische Ausbildung im Dresdner Kreuzchor. Schon diese Tatsache bürgt für hohe gesangliche Qualität. Ihr anspruchsvolles A-cappella-Repertoire reicht von mittelalterlicher Volksmusik über Werke verschiedener Epochen der Musikgeschichte bis hin zu selbst arrangierter Popmusik des 20. und 21. Jahrhunderts.

Damit bauen sie Brücken zwischen Stilen und Zeiten. Das „Millennium Ensemble“ feiert die Kunst der Vokalmusik und macht jedes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis für jeden Musikgeschmack.

Im zweiten Teil des Abends lädt die Südthüringer Band „Von ooM“ aus Neuhaus am Rennweg die Gäste zum Tanzen, Mitsingen und Feiern ein. Dem einen oder anderen sind die Musiker sicher ein Begriff als Vertreter handgemachter, rockiger Musik. Seit mehr als 40 Jahren sind sie auf den Bühnen des Landes unterwegs und spielen an diesem Abend die angesagtesten Rocksongs, Oldies und Deutschrock.

Auch für Speisen und Getränke ist natürlich vorgesorgt, damit sich alle rundum wohl fühlen können. Der Shuttle-Bus-Service steht auch in diesem Jahr für die Rückfahrt in die Ortschaften der Gemeinde Schleusegrund gegen einen kleinen Obolus bereit. Wer mitfahren möchte, meldet sich bitte am Einlass an. Der Bus fährt um 22.30 Uhr, 23 Uhr, 0 Uhr und 1 Uhr.

In diesem Jahr gibt es noch eine Premiere. Der Vorstand des Gesangvereins Schleusegrund 1863 konnte bei der Dieter-Fuchs- Stiftung eine sehr stattliche Fördersumme für professionelle Aufnahmetechnik einwerben. So können nun Aufzeichnungen von den Auftritten in hoher Qualität angefertigt, Mitschnitte vor Ort direkt erworben und in modernen Medien gezeigt werden. Dafür geht ein riesengroßes Dankeschön des Gesangsvereins an die Dieter-Fuchs-Stiftung für die großzügige Förderung.

Die begehrten Karten für das Neujahrskonzert sind im Vorverkauf für 20 Euro erhältlich in der Fleischerei Brückner in Gießübel (Telefon: 036874/72355), in der Fleischerei Grimmer Biberschlag (Telefon: 036874/71609), im Therapiezentrum Schönbrunn (Telefon: 036874/386960), bei Marcel Hoppe (Telefon: 0176/72257813) oder an der Abendkasse für 23 Euro.

Außerdem freut sich der Gesangverein Schleusegrund 1863 immer über neue Sängerinnen und Sänger. Wer mitsingen möchte, kann sich über den Facebook Account des Vereins oder unter der E-Mail-Adresse: info@gvschleusegrund1863.de melden. Oder er besucht einfach die Singstunde des Vereins, die immer dienstags um 20 Uhr in der „Dürrbachquelle“ in Schönbrunn stattfindet.