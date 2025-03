Gib- und Nimm-Markt in Benshausen: Das Sieb geht in die nächste Runde

Auch im neuen Jahr bietet der Kinder- und Jugendclub Benshausen mit seiner immer gut nachgefragten Veranstaltung „Das Sieb“ Gelegenheit dazu, dass nicht mehr gebrauchte Sachen und Gegenstände die Chance auf ein zweites Leben erhalten. Geplant ist die erste Auflage des Gib- und Nimm-Marktes für 2025 am 22. März, von 14 bis 16 Uhr im Vierseithof des Heimatmuseums nebenan. Je nach Wetter stehen hier wieder der Keller und der Innenhof zur Verfügung. Er findet ohne jeglichen Geldfluss statt und kann von jedermann genutzt werden. Neu ist, dass er erstmals nicht wie gewohnt an einem Sonntag in Verbindung mit dem Gottesdienst, sondern aus terminlichen Gründen an einem Samstag durchgeführt wird. Ansonsten bleibt jedoch inhaltlich alles so wie gewohnt, sagt Clubleiterin Maya Roth.