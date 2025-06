Fast drei Jahre liegen zwischen dem Spatenstich und der Grundsteinlegung für den Hallenneubau der Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung Schmalkalden e. V. in der Näherstiller Straße. Seit Mittwoch ist nun endlich Bewegung auf der Baustelle. In einer Zeit des wirtschaftlichen Stillstandes setze die GFE ein positives Signal, freute sich Bürgermeister Thomas Kaminski über diesen „mutigen und lobenswerten Schritt“. Dem offiziellen Startschuss für die Investition in Höhe von 3,695 Millionen Euro – 50 Prozent der Summe fördert der Freistaat – hatten nicht nur die Geschäftsführer, Vorstände, Mitarbeiter, Architekten und Bauleute entgegengefiebert, sondern auch die vielen kleinen und mittelständigen Unternehmen, die von dem Leistungsspektrum der vor 33 Jahren gegründeten gemeinnützigen Industrieforschungseinrichtung profitieren.