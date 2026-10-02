Gezielte Vorbereitung: Dreimal Coburg und zurück für den VfB Suhl

Die Mannschaft des VfB Suhl Lotto Thüringen wird vor dem Volleyball-Supercupspiel, das als „Thüringer-Wald-Supercup“ firmiert, mehrmals in der Coburger Huk-Arena trainieren. Am Donnerstag machte sich der Tross um Cheftrainer Laszlo Hollosy in das 50 Kilometer entfernte Coburg nahe der thüringisch-bayerischen Grenze. Anschließend machten sich alle wieder auf den Heimweg nach Suhl. Das gleiche Prozedere ist für Freitag und Samstag geplant. Spielbeginn für das erste sportliche Highlight ist am Samstag, 17.15 Uhr.