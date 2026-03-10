In der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen gärt ein Konflikt, der die Grenzen einer gewöhnlichen Mietauseinandersetzung sprengt. Eine hiesige Wohnung wird zum Schauplatz einer Konfrontation, die durch Wahrnehmungsverzerrungen geprägt ist. Es ist ein Fall, der in den feuchten Zimmern einer verzweifelten Mieterin beginnt, über die Krisenherde der Welt bis in den Iran führt und schließlich in der sachlichen Logik einer Akte endet. Hier wird die soziale Frage greifbar.