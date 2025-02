Gewitterzelle: Bei Starkregen: Verletzte nach Kollision auf A8

Leipheim (dpa/lby) - Bei Starkregen und Graupel sind auf der Autobahn 8 mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen - und sieben Insassen verletzt worden. Der Unfall am Nachmittag bei Leipheim sei von einem 41-jährigen Kleinbusfahrer verursacht worden, teilte die Polizei mit. Er habe in Fahrtrichtung Stuttgart seine Geschwindigkeit nicht den Wetterverhältnissen angepasst und sei ins Schleudern geraten. Der Kleinbus kollidierte deshalb mit zwei Autos und einem Lkw. Alle sieben Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden.