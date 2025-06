Erfurt (dpa/th) - Das Unwetter am Donnerstag hat in Thüringen für mehrere Feuerwehreinsätze gesorgt. Zwischen 15 und 20 Uhr rückten Einsatzkräfte rund 30 Mal aus, wie die Landeseinsatzzentrale am Morgen mitteilte. Besonders betroffen war demnach der Norden des Bundeslands. Die Einsatzkräfte mussten vor allem umgestürzte Bäume von Straßen und Wegen beseitigen.