München (dpa/lby) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in einer Vorab-Warnung vor schadensträchtigen Gewittern im Freistaat. Die schwersten Unwetter könnten gar von extrem großem Hagel mit einem Durchmesser von über acht Zentimetern sowie Orkanböen begleitet werden, was als extremes Unwetter gelten würde. Die Warnung gilt von Mittwochnachmittag 14.00 Uhr bis Mitternacht, wie der DWD in München mitteilte. Betroffen sind sämtliche Regierungsbezirke mit Ausnahme von Unterfranken.