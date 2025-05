Die Gewitterneigung steige im Laufe des Wochenendes an, sagte ein Meteorologe des DWD in Leipzig. Am Samstag müsse zunächst im Bergland mit Gewittern gerechnet werden. Im südlichen Sachsen-Anhalt sowie im Tiefland in Sachsen und Thüringen sei die Gefahr bis zum Abend eher gering. Dann nehme sie von Westen her zu. Am Sonntag soll das Gewittergeschehen seinen Höhepunkt erreichen. Ab Montag beruhige sich die Lage langsam.