Leipzig/Erfurt (dpa/th) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Thüringen schwere und teils unwetterartige Gewitter. Ab Samstagabend ziehen bis Sonntagnacht von Westen her örtlich kräftige Gewitter über den Freistaat, wie der DWD informierte. Dabei sei lokal eng begrenzt und in kurzer Zeit Starkregen von 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter möglich.