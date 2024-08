Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Bei Gewittern ist ein Blitz in das Dach eines Hauses im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen eingeschlagen und hat einen Brand ausgelöst. Die Feuerwehr konnte den Brand im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses in Neuburg an der Donau am Mittwochabend relativ zügig löschen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar.