Gewinnspiel: „Zweitwohnsitz“ von Michel aus Lönneberga gesucht

Im aktuellen „Bilderrätsel zum Wochenende“ suchen wir ein Haus auf dem Land. Wo könnte sich dieses befinden? Eins ist sicher: Michel aus Lönneberga würde hier bestimmt seinen Zweitwohnsitz anmelden. Kleiner Tipp: Im Ortsname befindet sich ein Tier, dass ähnlich dem Kaninchen ist. Lösungsvorschläge sind willkommen bis Freitag, 11. Juli, 12 Uhr, per Post an Freies Wort in der Bahnhofstraße 60 in Sonneberg, per Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder via Fax an (03675) 89 38 34. Zu gewinnen gibt’s wie immer einen Gessner-Gutschein.