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  6. Wo wird denn hier produziert?

Gewinnspiel Wo wird denn hier produziert?

Nach der erfolgreichen Spurensuche in Neuhaus am Rennweg wartet nun ein neues Bilderrätsel mit markanten silbernen Tanks auf richtige Einsendungen.

Gewinnspiel: Wo wird denn hier produziert?
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Wer den Standort dieser Häuserdächer nennen kann, hat die Chance auf einen süffigen Preis. Foto: chz

Ein regelrechter Schwall an Nachrichten und Postkarten erreichte auch in dieser Woche die Sonneberger Lokalredaktion. Die Bewohner des Landkreises ließen sich erneut nicht beirren und identifizierten das gesuchte Innenstadtzentrum treffsicher als jenes von Neuhaus am Rennweg. So konnte eine Sonnebergerin die Filiale der Sparkasse entdecken, die erst kürulich umgebaut und modernisiert worden ist. Ein Leser aus Steinheid erinnert sich an dem Umstand, dass die Rennsteigstadt zur Ost-Zeiten einmal die höchstgelegene Kreisstadt der DDR war.

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Das nötige Quäntchen Glück hatte diesmal Sabine Leistner aus Sonneberg. Gratulation! Der Gutschein liegt zu den üblichen Öffnungszeiten in den Räumen der Sonneberger Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60, im ersten Obergeschoss zur Abholung bereit.

Doch schon wartet die nächste Rätselnuss: Welcher Ort könnte auf dem aktuellen Bild zu sehen sein? Gerade die silbenen Tanks und das längliche Dach könnten ein kleiner Hinweis sein.

Vorschläge – bitte inklusive der vollständigen eigenen Adressdaten – können per Post an die Lokalredaktion des Freien Wortes, Bahnhofstraße 60 in Sonneberg, oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de

gesendet werden. Einsendeschluss ist Freitag, der 24. April, um 12 Uhr. Unter allen richtigen Einsendungen wird wie gewohnt ein Gutschein für einen Gessner-Freikasten verlost. Einsendeschluss ist Freitag, der 24. April, um 12 Uhr. Viel Erfolg! mg