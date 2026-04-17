Gewinnspiel: Wo wird denn hier produziert?

Ein regelrechter Schwall an Nachrichten und Postkarten erreichte auch in dieser Woche die Sonneberger Lokalredaktion. Die Bewohner des Landkreises ließen sich erneut nicht beirren und identifizierten das gesuchte Innenstadtzentrum treffsicher als jenes von Neuhaus am Rennweg. So konnte eine Sonnebergerin die Filiale der Sparkasse entdecken, die erst kürulich umgebaut und modernisiert worden ist. Ein Leser aus Steinheid erinnert sich an dem Umstand, dass die Rennsteigstadt zur Ost-Zeiten einmal die höchstgelegene Kreisstadt der DDR war.