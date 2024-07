Gewinnspiel: Wo stehen diese Häuser?

Den Ort Steinach haben die meisten der Einsender benennen können. Fast 100 Einsendungen erreichten die Redaktion per Mail, Postkarte oder Brief. Ein oder zwei verwechselten die Häuserfassaden mit jenen aus Neuhaus-Schierschnitz. Den Volltreffer hat Sybille Dietrich mit ihrer Einsendung gemacht, die den Ort genaustens als Steinach am Bocksberg benannte – damit da auch keine Verwechslungsgefahr aufkommt. Der kleine Tierberg sollte vielen Lesern aus der Region durch das ausgeprägte Skigebiet bekannt vorkommen. Zwar ist dort im Sommer nicht allzu viel los, dennoch kann man dort auf mal zu Fuß, anstatt mit Skiern, eine Runde drehen. Man kann auch abseits der Piste seinen Spaß haben. Aus den Einsendungen hat unsere Redaktion Gewinner Heiko Scheler aus Föritztal gezogen. Er bekommt einen Gutschein der Privatbrauerei Gessner. Gratulation! Der Gutschein kann in der Lokalredaktion Sonneberg abgeholt werden. Das nächste Rätsel lässt nicht lange auf sich warten: Bei dem heutigen Bild handelt es sich ebenfalls um eine Ansammlung von Häusern. Vielleicht ist ja das auffällige gelbe Auto ein kleiner Hinweis. Wer weiß, wo dieses Foto gemacht wurde, der hat eine Chance, den nächsten Gewinn abzustauben. Einsendungen sind willkommen per Post an die Freies Wort Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60 in Sonneberg, per Fax an (0 36 75) 89 38 34 oder per Mail an gewinn-son@freies-wort.de. Nur korrekte Einsendungen, die bis Freitag, 2. August, 12 Uhr in der Redaktion vorliegen, werden berücksichtigt. Zu gewinnen gibt’s, wie immer, einen Gessner-Gutschein.