Gewinnspiel: Wo Ärger über die Umleitung mitfährt

Des Feiertags am 31. Oktober halber ist das „Bilderrätsel am Wochenende“, wie angekündigt, einen Tag früher als gewohnt aufzulösen. Knapp 80 Zusendungen erreichten die Redaktion per Mail und via Postkarte. Und bis auf zwei Irrläufer wurden nur „Richtige“ getippt. Erstaunlicherweise wussten gar nicht wenige Einsender bis auf den Straßennamen genau zu benennen, wo Freies-Wort-Fotograf Carl-Heinz Zitzmann Position bezog für seinen Schnappschuss, nämlich in der Mausendorfer Straße. Stellvertretend auflösen darf eine Einheimische. „Auf dem Foto war der Bachlauf des Flüsschens Krellse am nordöstlichen Ortseingang von Bachfeld zu erkennen“, schreibt Helga Schneider.