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  6. Wo Ärger über die Umleitung mitfährt

Gewinnspiel Wo Ärger über die Umleitung mitfährt

Das vergangene Bilderrätsel am Wochenende rückte Bachfeld ins Bild, das aktuelle das Innerste des Menschen. Ein Museum ist gesucht.

Gewinnspiel: Wo Ärger über die Umleitung mitfährt
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In welchem Betriebsmuseum tummeln sich wohl die Besucher? Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Des Feiertags am 31. Oktober halber ist das „Bilderrätsel am Wochenende“, wie angekündigt, einen Tag früher als gewohnt aufzulösen. Knapp 80 Zusendungen erreichten die Redaktion per Mail und via Postkarte. Und bis auf zwei Irrläufer wurden nur „Richtige“ getippt. Erstaunlicherweise wussten gar nicht wenige Einsender bis auf den Straßennamen genau zu benennen, wo Freies-Wort-Fotograf Carl-Heinz Zitzmann Position bezog für seinen Schnappschuss, nämlich in der Mausendorfer Straße. Stellvertretend auflösen darf eine Einheimische. „Auf dem Foto war der Bachlauf des Flüsschens Krellse am nordöstlichen Ortseingang von Bachfeld zu erkennen“, schreibt Helga Schneider.

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Freizeit-Event: Kulturleuchten zu dunkler Stunde

18.10.2026 15:53 Freizeit-Event Kulturleuchten zu dunkler Stunde

Somso, Spielzeugmuseum, Sternwarte und Nautiland waren am Sonnabend Gastgeber bis tief in die Nacht. Hunderte ließen sich locken. Mancher genoss Wow-Effekte in Giftgrün.

Problematisiert wurde in so mancher Zuschrift die Belastung infolge der Sperrsituation. Leider ist die Durchgangsstraße ja schon seit langer Zeit gesperrt. „Zuerst fuhren wir noch über Eisfeld-Heid nach Sonneberg. Dann wurde auch das untersagt. Die lange Zeit der Baumaßnahmen ist mir unerklärlich und ich bedaure die Menschen, die die lange Umgehung täglich fahren müssen. Wir waren vor einigen Wochen in Südtirol. Da wird an viel befahrenen Straßen bei vollem Verkehr gebaut. Immer nur einseitig gesperrt. Warum geht das in Bachfeld nicht? Die Straße ist doch breit genug und ein Bürgersteig ist auch noch da“, merkt eine Hildburghäuserin an.

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Freizeit-Tipp: Regionale Identität im Rampenlicht

12.10.2026 13:00 Freizeit-Tipp Regionale Identität im Rampenlicht

Zwölf namhafte Kulturstätten in vier Landkreisen öffnen am Samstag, 17. Oktober, zwischen 18 und 23 Uhr ihre Türen zur regionalen „Kultournacht“. Das einende Motto: „miteinander“.

Mit ein wenig Geografie wusste Barbara Eyrich ihrer Rückmeldung an die Redaktion zu unterfüttern: „Bachfeld liegt an zwei Bächen. An der großen Itz und an der kleinen Krellse. Während die Itz aus dem Thüringer Wald aus Stelzen kommt und weit ins Frankenland zieht, entspringt die Krellse ganz bescheiden am Fuß des 564 Meter hohen Heider Berg, südlich von Bachfeld. Von dort schlängelt sie sich durch Wiesen und Gärten mitten durchs Dorf, bis sie in Bachfeld in die Itz mündet. Heute ist die Krellse ein kleiner fast unscheinbarer Wiesenbach. Wer durch die Straße ,An der Krellse’ in Bachfeld geht, hört sie oft mehr als er sie sieht. Die Boffelder sagen noch heute: ‚Die Itz gehört allen, die Krellse gehört uns’.“ Die Redaktion bedankt sich bei allen Einsendern, je eine kam gar aus Berlin und Nürnberg.

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Beruf Biomodellmacher: Wie kommt das Schaf in die Schule?

27.10.2022 18:00 Beruf Biomodellmacher Wie kommt das Schaf in die Schule?

Seit jeher war es eines der größten Anliegen der Kunst, die Natur nachzuahmen und ihre Schönheit auf die Leinwand oder in den Marmor zu bekommen. Noch heute brauchen Biologiemodellmacher viel Kreativität und ein Auge fürs Detail, um täuschend echte Nachbildungen für Lehrzwecke herzustellen. Wir besuchten die Retusche- und Malereiabteilung der Firma Somso in Sonneberg und durften beim Nischenkönig hinter die Kulissen schauen.

Gewinner kann’s nur den einen geben. Und wie’s die Zufallsauswahl will, ist’s zum dritten Mal hintereinander ein Mensch aus dem Schaumberger Land: Reinwald Bischoff aus Bachfeld. Es ergeht herzlicher Glückwunsch.

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Sonneberg/Neuhaus: Polizei hält B 89 am Bachfelder Berg für sicher

14.04.2014 00:00 Sonneberg/Neuhaus Polizei hält B 89 am Bachfelder Berg für sicher

Die Serie tödlicher Unfälle auf der B 89 zwischen Bachfeld und Eisfeld wirft Fragen nach der Sicherheit der Strecke auf. Statistisch betrachtet, mag die Polizei aber nicht von besonders vielen schweren Unfällen sprechen.

Herr Bischoff kann sich seinen Gewinn, ein Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner, jederzeit zu den gängigen Öffnungszeiten werktags in den Räumen der Sonneberger Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60, erstes Obergeschoss, abholen.

In der aktuellen Runde führt das Rätsel nach Sonneberg. Gleich vier Einrichtungen aus dem Stadtgebiet nahmen kürzlich an der regionalen Kultournacht teil, darunter jene, in der die „inneren Werte“ des Menschen professionell nachempfunden werden, wie die Aufnahme belegt. Die Frage: Welches Museum ist gesucht?

Einsendeschluss ist Freitag, 6. November, um 12 Uhr. Die Auflösung gibt es anschließend wie gewohnt am Freitag online und am Samstag in der gedruckten Ausgabe dieser Zeitung. Antworten nimmt die Redaktion per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder per Post an die Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60 in Sonneberg, entgegen. Der Gewinn wie stets: Ein Gessner-Gutschein.