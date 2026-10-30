Gewinnspiel: Wo Ärger über die Umleitung mitfährt

Mit ein wenig Geografie wusste Barbara Eyrich ihrer Rückmeldung an die Redaktion zu unterfüttern: „Bachfeld liegt an zwei Bächen. An der großen Itz und an der kleinen Krellse. Während die Itz aus dem Thüringer Wald aus Stelzen kommt und weit ins Frankenland zieht, entspringt die Krellse ganz bescheiden am Fuß des 564 Meter hohen Heider Berg, südlich von Bachfeld. Von dort schlängelt sie sich durch Wiesen und Gärten mitten durchs Dorf, bis sie in Bachfeld in die Itz mündet. Heute ist die Krellse ein kleiner fast unscheinbarer Wiesenbach. Wer durch die Straße ,An der Krellse’ in Bachfeld geht, hört sie oft mehr als er sie sieht. Die Boffelder sagen noch heute: ‚Die Itz gehört allen, die Krellse gehört uns’.“ Die Redaktion bedankt sich bei allen Einsendern, je eine kam gar aus Berlin und Nürnberg.