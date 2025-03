Große Bekanntheit erlangte Purple Schulz in den 1980er und 1990er Jahren mit Titeln wie Sehnsucht, Verliebte Jungs und Kleine Seen. Seine großen Hits wird der 68-jährige Songschreiber aus Köln auch am 12. April im Stadttheater Hildburghausen spielen, denn sie haben zu seinem Überleben als gefeierter Konzert-Künstler ganz entscheidend beigetragen. Mancher dürfte allerdings erstaunt sein, weil Purple Schulz im Jahr 2025 selbst die Gassenhauer musikalisch anders einkleidet, die ebenso zum Programm „Übers Leben“ zählen wie seine aktuellen Lieder. Begleitet wird Purple Schulz von Jördis Tielsch (Vocals, Violine, Gitarre, Piano & Akkordeon).