Gewinnspiel: Wer trifft hier ins Schwarze?

Wer sich indes beteiligte? Lag richtig. Ob Jugend- und Freizeitareal, Sonneberger Stadion oder – noch genauer – die Rückseite der DAV-Kletterwand, mit all dem war ein Stich zu machen. „Ich war mit meinen Enkelkindern schon zweimal dort. Es hat ihnen sehr gut gefallen und sie haben bereits mehrere Aktivitäten genutzt und vieles ausprobiert“, empfiehlt Anja Tomcin. Gleichzeitig darf sich die Sonnebergerin über den Gewinn freuen: Einen Gutschein über einen Kasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner. Herzlichen Glückwunsch. Der Gutschein zum Gluck liegt für Frau Tomcin zu den üblichen Öffnungszeiten in den Räumen der Sonneberger Lokalredaktion zur Abholung bereit.