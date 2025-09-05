Gewinnspiel: Wer trifft hier ins Schwarze?

Das war dann wohl ein Satz mit „icks“ in der vergangenen Bilderrätselrunde: Keine 50 Teilnehmer wagten sich an einen Lösungsvorschlag. Einen Sportstätten-Tipp hatte die Redaktion zwar beigefügt, doch half der Hinweis nur Wenigen aufs Pferd.
Gefragt war beim vergangenen „Bilderrätsel zum Wochenende“
nach dem Sonneberger Stadion. Da brauchte es schon Experten, um das zu erkennen.
Wer sich indes beteiligte? Lag richtig. Ob Jugend- und Freizeitareal, Sonneberger Stadion oder – noch genauer – die Rückseite der DAV-Kletterwand, mit all dem war ein Stich zu machen. „Ich war mit meinen Enkelkindern schon zweimal dort. Es hat ihnen sehr gut gefallen und sie haben bereits mehrere Aktivitäten genutzt und vieles ausprobiert“, empfiehlt Anja Tomcin. Gleichzeitig darf sich die Sonnebergerin über den Gewinn freuen: Einen Gutschein über einen Kasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner. Herzlichen Glückwunsch. Der Gutschein zum Gluck liegt für Frau Tomcin zu den üblichen Öffnungszeiten in den Räumen der Sonneberger Lokalredaktion zur Abholung bereit.
Damit’s in der neuen Rätselrunde leichter fällt? Haben wir das Foto gleich einen Leser selbst machen lassen. Ralf Schlegelmilch aus Föritztal hat den Ort porträtiert. Noch ist dieser – das soll der Tipp sein – ein Grundschulstandort.
Wie heißt das Dorf? Vorschläge sind willkommen per Post an Freies Wort Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60 in 96515 Sonneberg, per Fax an (0 36 75) 89 38 34 oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de. Nur korrekte Einsendungen, die bis Freitag, 12. September, 12 Uhr in der Redaktion vorliegen, schaffen es in den Lostopf. Zu gewinnen gibt es wie immer einen Gessner-Gutschein.