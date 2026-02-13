 
  6. Wer hat den Vogel parat?

Gewinnspiel Wer hat den Vogel parat?

Die „Weiße Wanne“ ist hierzulande ein Begriff, entsprechend hoch ist die Zahl richtiger Lösungen. In der aktuellen Runde des „Bilderrätsels zum Wochenende“ ist ein Piepmatz der Held.

Gewinnspiel: Wer hat den Vogel parat?
1
Wir alle haben ja irgendwie einen, doch dieser Vogel im Bild könnte sich als Glücksbringer erweisen. Unter allen, die sich am Bilderrätsel beteiligen und die Vogelart anzusagen wissen, verlost die Redaktion einen Bierkasten. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Aus Sichelreuth, Theuern und Goldisthal kamen die Zuschriften, aber ebenso aus Nürnberg, Bad Salzungen und Hildburghausen. Gefragt war nach einem Stück Sonneberger Verkehrsinfrastruktur.

So überleben Vögel frostige Winter

03.11.2025 18:37 Heimische Vögel So überleben Vögel frostige Winter

Die meisten Vögel verlassen Deutschland im Herbst, um im Süden zu überwintern. Doch es gibt Vögel, die hier bleiben. Um auch sehr kalte Winter zu überleben, haben sie verschiedene Strategien entwickelt.

Stellvertretend auflösen für alle 87 korrekten Einsender soll Thomas Meuer aus Oberlind: „Diese Unterführung, als weiße Wanne ausgeführt, gehört zur B89 neu und kreuzt die Neustädter Straße und die Bahnlinie auf einigen Metern unterhalb. Bei der Eröffnung dieses neuen Abschnittes kam ich gerade von Richtung Isaak und war glücklich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Kaum dass ich vor der Absperr-Bake mit dem Auto stand, wurde diese weggeräumt und somit war die Strecke mit der Unterführung bei Hönbach frei gegeben. Und ich durfte als erstes Fahrzeug Ende Oktober 2010 diese Strecke befahren! Da war ich so was von stolz! Davon gab es auch ein Foto im Lokalteil, leider habe ich es nicht mehr bei mir gefunden.“ Zum Trost über den verlorenen Zeitungsbeitrag von 2010 sei Herr Meuer beglückt mit einem Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner.

Wartburgkreis: Der Haussperling wurde am häufigsten gezählt

16.01.2025 14:00 Wartburgkreis Der Haussperling wurde am häufigsten gezählt

150 Naturfreunde aus dem Wartburgkreis beteiligten sich in diesem Jahr an der „Stunde der Wintervögel“. Es wurden deutliche Abnahmen bei Grünfinken, Rotkehlchen und Buchfinken registriert. Und im Mai geht es weiter.

Herzlichen Glückwunsch. Der Gutschein zum Einlösen im lokalen Handel liegt zu den üblichen Öffnungszeiten für Herrn Meuer parat in der Lokalredaktion in der Sonneberger Bahnhofstraße 60, erstes Obergeschoss.

Fotograf entdeckt Rarität: Das gibt’s doch gar nicht: Eisvogel im Werratal

13.04.2021 07:00 Fotograf entdeckt Rarität Das gibt’s doch gar nicht: Eisvogel im Werratal

Der kleine Eisvogel gehört zu den großen Raritäten in Thüringen. Thomas Oeckel aus Themar ist vor wenigen Tagen ein Exemplar des extrem farbenfrohen Wundertiers in Untermaßfeld vor die Linse geflogen.

In der aktuellen Runde unseres „Bilderrätsels zum Wochenende“ ist ein Piepmatz gefragt, den Freies-Wort-Fotograf Carl-Heinz Zitzmann dieser Tage in seinem Garten „abschoss“, natürlich nur im übertragendem Sinne. Wer nun glaubt, das Wort „Vogel“ täte ausreichen zu des Rätsels richtiger Lösung, der sei gewarnt. Wir wollen schon etwas genauer wissen, um welche Art es sich handelt. Ein Tipp darf nicht fehlen: Der Kuckuck ist es nicht. Der zugehörige Verein regiert zwar zurzeit die Stadt, ist im Bild aber außen vor.

Wer meint, die Lösung zu kennen, kann sich beteiligen per Post an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg, Bahnhofstraße 60, in Sonneberg oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de. Annahmeschluss ist Freitag, 20. Februar, 12 Uhr.

Der Gewinn wie üblich: Ein Freikasten aus dem Gessner-Sortiment.