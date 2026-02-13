Gewinnspiel: Wer hat den Vogel parat?

Stellvertretend auflösen für alle 87 korrekten Einsender soll Thomas Meuer aus Oberlind: „Diese Unterführung, als weiße Wanne ausgeführt, gehört zur B89 neu und kreuzt die Neustädter Straße und die Bahnlinie auf einigen Metern unterhalb. Bei der Eröffnung dieses neuen Abschnittes kam ich gerade von Richtung Isaak und war glücklich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Kaum dass ich vor der Absperr-Bake mit dem Auto stand, wurde diese weggeräumt und somit war die Strecke mit der Unterführung bei Hönbach frei gegeben. Und ich durfte als erstes Fahrzeug Ende Oktober 2010 diese Strecke befahren! Da war ich so was von stolz! Davon gab es auch ein Foto im Lokalteil, leider habe ich es nicht mehr bei mir gefunden.“ Zum Trost über den verlorenen Zeitungsbeitrag von 2010 sei Herr Meuer beglückt mit einem Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner.