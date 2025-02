Gewinnspiel: Welche Straße ist hier zu sehen?

„Das ist mein wunderschönes Heimatdorf Hanäschdaff“, schreibt Anne Thies in einer Mail an die Redaktion und meint damit natürlich, dass die richtige Antwort bezüglich des vergangenen Bilderrätsels auf Hochdeutsch „Heinersdorf“ lautet. Ja, recht hat sie. Für eine Einheimische war das natürlich keine sonderlich große Herausforderung, aber ebenso wenig für den Großteil der Dutzenden Rätselfreunde. Sogar von außerhalb hat so mancher den Föritztal-Ortsteil ohne Probleme erkannt – darunter etwa Ronny Streich aus Gompertshausen in Kreis Hildburghausen und Klaus Blümig aus Coburg. Wer von all jenen sich nun über einen Gessner-Gutschein freuen kann? Siegfried Eckert aus Effelder ist der Glückliche und darf sich seinen Gewinn werktags in der Lokalredaktion in Sonneberg abholen. Apropos Sonneberg: Die Kreisstadt steht dieses Mal im Fokus des Rätsels, bei dem es darum geht, den Namen der Straße zu benennen, die der Fotograf hier ins Visier genommen hat. Wer die Lösung kennt, schickt diese – inklusive seiner kompletten Adressdaten bis spätestens Freitag, 28. Februar, 12 Uhr – entweder per Post an die Redaktion in der Bahnhofstraße 60, in 96515 Sonneberg, per Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder via Fax an (03675) 893834.