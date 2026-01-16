Gewinnspiel: Von Berg zu Berg

Zehn Postkarten-Einsender und 61 E-Mail-Teilnehmer konnten nicht irren. Großzügig, wie die Redaktion ist, gingen natürlich ebenso Steinheid und Neuhaus am Rennweg als hinreichend korrekte Vorschläge durch. Auch bei Scheibe-Alsbach waren zweimal beide Augen zuzudrücken – man muss ja nicht gleich eine Volksbefragung unter den knapp zwei Dutzend Bewohnern des gesuchten Weilers ansetzen dazu, was diese persönlich von einer solchen Verortung halten. Formvollendet und stellvertretend auflösen für alle Teilnehmer soll an dieser Stelle Bärbel Becher aus Neuhaus am Rennweg: „Bei dem Rennsteig-Örtchen handelt es sich um Limbach. In der Bildmitte die Greiner-Gruft, links das grüne Gebäude vom Glasbläsermeister Bartholmes. Nicht im Bild, die Fleischerei Koch mit Imbiss und den besten Bratwürsten nördlich des Äquators. Ist halt so!“