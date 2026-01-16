 
Gewinnspiel Von Berg zu Berg

Den Rodelhang bei Limbach auszumachen, das barg für 71 Teilnehmer keine sonderliche Hürde. Schon geht das „Bilderrätsel zum Wochenende“ in die nächste Runde.

Gewinnspiel: Von Berg zu Berg
1
Vorn im Bild wacht die Feuerwehr übers Feuer, im Hintergrund ist ein markantes Gebäude. Wie heißt es. Foto: Archiv/Carl-Heinz Zitzmann

Zehn Postkarten-Einsender und 61 E-Mail-Teilnehmer konnten nicht irren. Großzügig, wie die Redaktion ist, gingen natürlich ebenso Steinheid und Neuhaus am Rennweg als hinreichend korrekte Vorschläge durch. Auch bei Scheibe-Alsbach waren zweimal beide Augen zuzudrücken – man muss ja nicht gleich eine Volksbefragung unter den knapp zwei Dutzend Bewohnern des gesuchten Weilers ansetzen dazu, was diese persönlich von einer solchen Verortung halten. Formvollendet und stellvertretend auflösen für alle Teilnehmer soll an dieser Stelle Bärbel Becher aus Neuhaus am Rennweg: „Bei dem Rennsteig-Örtchen handelt es sich um Limbach. In der Bildmitte die Greiner-Gruft, links das grüne Gebäude vom Glasbläsermeister Bartholmes. Nicht im Bild, die Fleischerei Koch mit Imbiss und den besten Bratwürsten nördlich des Äquators. Ist halt so!“

Gewonnen hat – wenn einen die rund fünf Kilometer Entfernung nicht stören – gewissermaßen der übernächste Nachbar. Herzlicher Glückwunsch ergeht an Günther Luthardt aus Theuern. Herr Luthardt kann sich gerne bei Gelegenheit seine Prämie – wie stets ein Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner – in den Räumen der Lokalredaktion in der Sonneberger Bahnhofstraße 60, erstes Obergeschoss, abholen.

Neue Runde, neues Glück: Von Limbach geht es hinunter, aber trotzdem auf einen Berg hinauf. Zu sehen sind im Foto heiße Freuden eines vergangenen Knutfestes. Im Hintergrund macht sich ein stattliches Gebäude breit, das unumwunden als Wahrzeichen Sonnebergs gelten kann. Um welche Immobilie handelt es sich?

Wer glaubt, die Lösung zu kennen, kann sich beteiligen per Post an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg, Bahnhofstraße 60, in Sonneberg oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de.

Nur korrekte Zuschriften, die – eigene Adressdaten inklusive – bis Freitag, 23. Januar, 12 Uhr in der Redaktion vorliegen, landen im Lostopf. Zu gewinnen gibt es wie immer: Einen Gessner-Gutschein.