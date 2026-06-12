Gewinnspiel: Vom Stadion zur Sternwarte

Das stand nun zu erwarten, dass es – für Rätselteilnehmer-Verhältnisse – dies Mal fast international zugehen muss bei der Herkunft der Absender. So trudelten dann auch Antworten zum vergangenen „Bilderrätsel am Wochenende“ ein aus der Metropolregion Nürnberg und der Klassikerstadt Weimar, aus dem Süden der USA sowieso aber ebenso aus Bad Salzungen, Bad Doberan, Rödental oder Hildburghausen. Kein Wunder: Gefragt war nach einer Örtlichkeit mit Strahlkraft und Geschichte, weit über den Landkreis Sonneberg hinaus bekannt.