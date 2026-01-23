Gewinnspiel: Vom Herrschaftssitz zum Funktionsbau

Unsere Empfehlung für Sie Sonneberg Wie bringen wir das Mammut auf die Erde? Die „9. Sonneberger Lachnacht“ auf dem Schlossberg wurde dank der besonderen Künstler zu einem Highlight der Unterhaltung

Dort heißt es: „Die Burg Sonneberg, auch Schloss Sonneberg oder Schlossberg Sonneberg’, ist eine abgegangene Spornburg. Sie war Herrschaftssitz der niederadeligen Herren von Sonneberg, die im 13. Jahrhundert auf dem Herrschaftsgebiet der Herzöge von Andechs-Meranien im Raum Coburg zwischen dem Thüringer Schiefergebirge im Norden und den bischöflichen Besitzungen im Volkfeldgau im Süden eine herrschaftliche Verwaltung errichteten und aufrechterhielten.“ 1997 war das Ensemble durch eine Sonneberger Unternehmergruppe um einen Hoteltrakt erweitert worden. Seit 2007 ist es im Besitz der Familie Thomas Häfner.