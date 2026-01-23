 
Gewinnspiel Vom Herrschaftssitz zum Funktionsbau

Nach dem Sonneberger Schlossberg war zuletzt im „Bilderrätsel zum Wochenende“ gefragt – keine Hürde für die knapp hundert Teilnehmer.

Gewinnspiel: Vom Herrschaftssitz zum Funktionsbau
1
Einst als Einkaufszentrum konzipiert, prägt dieses Gebäude noch heute die Gustav-König-Straße. wie heißt es? Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Da konnte ja eigentlich nichts anbrennen. Nach einem Sonneberger Wahrzeichen hatte sich das vergangene „Bilderrätsel zum Wochenende“ erkundigt.

Entsprechend mochte die Trefferquote unter den – im Ergebnis knapp hundert – Teilnehmern hoch sein. Zumal diese ganz besondere Immobilie auch eine lange Historie und sogar einen eigenen Eintrag im Wikipedia-Internet-Lexikon vorweisen kann.

Die „9. Sonneberger Lachnacht“ auf dem Schlossberg wurde dank der besonderen Künstler zu einem Highlight der Unterhaltung

Dort heißt es: „Die Burg Sonneberg, auch Schloss Sonneberg oder Schlossberg Sonneberg’, ist eine abgegangene Spornburg. Sie war Herrschaftssitz der niederadeligen Herren von Sonneberg, die im 13. Jahrhundert auf dem Herrschaftsgebiet der Herzöge von Andechs-Meranien im Raum Coburg zwischen dem Thüringer Schiefergebirge im Norden und den bischöflichen Besitzungen im Volkfeldgau im Süden eine herrschaftliche Verwaltung errichteten und aufrechterhielten.“ 1997 war das Ensemble durch eine Sonneberger Unternehmergruppe um einen Hoteltrakt erweitert worden. Seit 2007 ist es im Besitz der Familie Thomas Häfner.

Das Schlossberggebäude, so sagt Wikipedia, wurde bis 2014 als Hotel, Gaststätte mit gehobener Küche und Feierlokalität geführt. Der tägliche Gastrobetrieb endete 2014. Seit 2015 führt die Familie Matthias Maier das Anwesen als reine Eventlocation. Seither wird der Komplex ausschließlich als „Schlossberg Eventlocation“ für Hochzeiten, Events, Geburtstage oder Firmenveranstaltungen betrieben. Oder dient als Kulisse bei Knutfesten. Den Gästen stehen 16 Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung: in den fünf Hotelzimmern oder in der Turmsuite mit Panoramablick bis Oberfranken.

Herzlicher Glückwunsch für des Rätsels richtige Lösung ergeht an Ursula Pechtold aus Hasenthal. Frau Pechtold kann sich gerne bei Gelegenheit ihre Prämie – wie stets ein Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner – in den Räumen der Lokalredaktion in der Sonneberger Bahnhofstraße 60, erstes Obergeschoss, abholen.

Neue Runde, neues Glück: Wir bleiben in der Kreisstadt und sprechen von einem kaum weniger bekannten Gebäude. Welcher Klotz macht sich da wohl im Bild breit?

Wer glaubt, die Lösung zu kennen, kann sich beteiligen per Post an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg, Bahnhofstraße 60, in Sonneberg oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de. Annahmeschluss ist am Freitag, 30. Januar, 12 Uhr. Der Gewinn wie üblich: Ein Freikasten aus dem Gessner-Sortiment.