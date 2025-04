Gewinnspiel: Stelldichein von Biene Maja und Arielle

Am 4. Mai ist in der Charlottenstraße 5 ein Heldengipfel der Kindheitsstars geboten. Die Musical-Gala „Hakuna Matata“ verspricht eine zauberhafte Reise durch die bunte Welt der Musicals, den bekanntesten Disney-Filmen, sowie den beliebtesten Kinderfilmen- und Serien und berührt die Herzen aller Generationen, heißt es in der Vorankündigung des Veranstalters von „Why Not Events“. Mit den großen Kindheitshelden und Liedern zum Mitsingen und Tanzen wird diese Gala zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie, so Unternehmenssprecherin Stefanie Krämer.