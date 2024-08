Gewinnspiel: Schönheit im Maisfeld ist gefragt

Wenn 71 Mails, zwei Dutzend Postkarten und eine Handvoll Briefe und Faxe auf Siegmundsburg lauten? Und lediglich eine Zuschrift auf Neufang? Dann liegt in diesem Fall die Mehrheit richtig. Aus Koblenz, Texas, Erfurt, Schirnrod und aus dem Badischen trudelten die Rückmeldungen ein zum vergangenen Bilderrätsel am Wochenende. Die Redaktion schlussfolgert: Zwischen Hiftenberg und Gemeindeweg hat man’s offenkundig mit einer national und international bekannten Persönlichkeit zu tun. Auf solche Prominenz soll tüchtig angestoßen werden. Das Stöffchen dazu – in Form eines Gutscheins über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner – ist zumindest für Theresa Schulze aus Sonneberg schon einmal hinterlegt in der Lokalredaktion in der Bahnhofstraße 60 in Sonneberg. Herzlichen Glückwunsch. Der Gewinn harrt seiner Abholung.