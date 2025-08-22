 
Rätselhafte Arbeiten auf der Bergspitze

Sonnebergs Hauptfriedhof hat Wiedererkennungswert auch unter Lebenden. Nur korrekte Zuschriften erreichten die Redaktion zum vergangenen Bilderrätsel am Wochenende“.

 
Gewinnspiel: Rätselhafte Arbeiten auf der Bergspitze
1
Ein genauer Blick lohnt hier. Wer den Berg erkennt, hat die Chance auf einen süffigen Gewinn. Foto: Gerhard Müller

Nach dem Ort, auf dem wir in gewissem Sinne allesamt einmal landen werden, war beim vergangenen „Bilderrätsel am Wochenende“ gefragt. Rund 50 Einsender hatten kein Problem dieses Endziel des irdischen Daseins korrekt zu erkennen – den Haupteingang zum Sonneberger Zentralfriedhof in der Neufanger Straße. Weil das Leben bis dahin ausgekostet sein will? Darf sich Renate Schönheit aus Sonneberg über den Gewinn aus der Verlosung aller richtigen Zuschriften, einen Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner freuen. Herzlichen Glückwunsch. Der Gutschein liegt zur Abholung in den Räumen der Sonneberger Lokalredaktion bereit. Himmelwärts geht es in der neuen Rätselrunde. Gefragt ist nach dem Gipfel, auf dem dieser Tage eine neue Ankunftsstation zum Skifahrerspaß entsteht. Wie heißt der Berg?

Vorschläge sind, wie gewohnt, erbeten per Post an Freies Wort Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60 in 96515 Sonneberg, per Fax an (0 36 75) 89 38 34 oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de. Nur korrekte Einsendungen, die bis Freitag, 29. August, 12 Uhr in der Redaktion vorliegen, schaffen es in den Lostopf. Zu gewinnen gibt es wie immer einen Gessner-Gutschein. 