Gewinnspiel: Rätselhafte Arbeiten auf der Bergspitze

Nach dem Ort, auf dem wir in gewissem Sinne allesamt einmal landen werden, war beim vergangenen „Bilderrätsel am Wochenende“ gefragt. Rund 50 Einsender hatten kein Problem dieses Endziel des irdischen Daseins korrekt zu erkennen – den Haupteingang zum Sonneberger Zentralfriedhof in der Neufanger Straße. Weil das Leben bis dahin ausgekostet sein will? Darf sich Renate Schönheit aus Sonneberg über den Gewinn aus der Verlosung aller richtigen Zuschriften, einen Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner freuen. Herzlichen Glückwunsch. Der Gutschein liegt zur Abholung in den Räumen der Sonneberger Lokalredaktion bereit. Himmelwärts geht es in der neuen Rätselrunde. Gefragt ist nach dem Gipfel, auf dem dieser Tage eine neue Ankunftsstation zum Skifahrerspaß entsteht. Wie heißt der Berg?