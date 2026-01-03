Gewinnspiel: Mit ein bisschen Glück zum guten Gluck

Das „Bilderrätsel zum Wochenende“ startet ins neue Jahr. Auch heuer macht die Privatbrauerei Gessner den Sponsor des unter Heimatauskennern seit Jahrzehnten beliebten Gewinnspiels. An den Regeln ändert sich somit nichts: Wer die Straße im Bild erkennt und der richtigen Ortsmarke zuzuordnen weiß, darf sich Hoffnung machen mit einem Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Brau-Könner aus Malmerz – einerlei ob Pils, Dunkel, Radler oder Bock nebst diversen Limonaden – belohnt zu werden. Redaktionsfotograf Carl-Heinz Zitzmann gehen die Motive nicht aus. Im aktuellen Fall ist er kurz vor die Haustür getreten, um ein Müllfahrzeug bei der Heimstätten-Ringfahrt auszuleuchten. Was hiermit schon genug an Hinweis zu des Rätsels Lösung sein soll. Welcher Sonneberger Ortsteil ist gesucht? Wer glaubt, die Lösung zu kennen, kann sich beteiligen per Post an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg, Bahnhofstraße 60, in Sonneberg oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de.