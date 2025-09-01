 
  6. Lennon, Leben und Werk, in Lesung und Songs

Gewinnspiel Lennon, Leben und Werk, in Lesung und Songs

„All you need is love“ heißt es in Kürze in der „Wolke 14“. Die Redaktion verlost zwei Freikarten zum Event, organisiert von der Sonneberger Stadtbibliothek.

 
Gewinnspiel: Lennon, Leben und Werk, in Lesung und Songs
„All you need is love“ heißt’s am 13. September in der „Wolke 14“. Foto: C. Heim

Leben und Wirken von John Lennon stehen in Kürze im Mittelpunkt einer musikalischen Lesung in der „Wolke 14“. Lennon-Fans sollten sich den Abend mit dem Schauspieler, Autor und Musiker Achim Amme und dem Liedermacher Volkwin Müller vormerken. Zu erleben ist das Duo am Samstag, 13. September, im Stadtteilzentrum „Wolke 14“. Der Abend, bestehend aus Lesung und Lennon-Songs, liefert einen ganz besonderen und persönlichen Rückblick auf das Schaffen des Ausnahmekünstlers John Lennon, heißt es in der Ankündigung der Stadtbibliothek.

John Lennon war der charismatische Kopf der Beatles. Seine musikalische Inspiration und die hintergründigen Texte begründen den Mythos der Fab Four. Nach dem Ende der Beatles nutzte John Lennon mit seiner Lebensgefährtin Yoko Ono seinen Ruhm für politisches Engagement. Auch seine Wandlung vom Rockstar zum fürsorglichen Vater wird eindrucksvoll beleuchtet. „Give Peace A Chance“ und „Imagine“ wurden zu Hymnen der Friedensbewegung. Und noch heute, fast 40 Jahre seiner Ermordung, erreicht seine Stimme die ganze Welt.

Achim Amme stellt Philip Normans wegweisende Lennon-Biografie vor. Passende Original-Einspielungen ergänzen die Veranstaltung. Volkwin Müller, durch eigene CDs und verschiedene TV- und Radioproduktionen als Singer-Songwriter bekannt, sorgt mit seinem gefühlvollen Gesang, seinem kunstvollen Gitarrenspiel, sowie seinem Fußschlagzeug für knisternde Atmosphäre.

Karten sind weiterhin im Vorverkauf in der Stadtbibliothek Sonneberg und in der „Wolke 14“ für zwölf Euro erhältlich. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 13. September, um 20 Uhr. Einlass: 19.30 Uhr.

Redaktion und die Bücherei verlosen zwei Eintrittskarten unter allen, die bis Freitag, 5. September, 8 Uhr, eine Mail senden an lokal.sonneberg@freies-wort.de mit dem Stichwort „John Lennon“, die kompletten eigenen Adressdaten sind bitte beizufügen. Die Gewinner werden am 6. September veröffentlicht. Die Tickets liegen dann am Veranstaltungstag in der „Wolke 14“ gegen Vorlage eines Ausweises bereit.