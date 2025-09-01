Gewinnspiel: Lennon, Leben und Werk, in Lesung und Songs

Leben und Wirken von John Lennon stehen in Kürze im Mittelpunkt einer musikalischen Lesung in der „Wolke 14“. Lennon-Fans sollten sich den Abend mit dem Schauspieler, Autor und Musiker Achim Amme und dem Liedermacher Volkwin Müller vormerken. Zu erleben ist das Duo am Samstag, 13. September, im Stadtteilzentrum „Wolke 14“. Der Abend, bestehend aus Lesung und Lennon-Songs, liefert einen ganz besonderen und persönlichen Rückblick auf das Schaffen des Ausnahmekünstlers John Lennon, heißt es in der Ankündigung der Stadtbibliothek.