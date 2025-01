Gewinnspiel: Kleiner Ort, der zu Ostern kräftig einheizt

Vom Rätselbild der vergangenen Woche hat der Hasenthaler Mats Eichorn sich einen eigenen aktuellen Eindruck verschafft: „Der Blick ist oben vom Brand aus Richtung Hasenthal. Man sieht Hasenthal von dieser Stelle aus. Wir wohnen in Hasenthal und gehen dort oft spazieren. Bei unserem letzten Spaziergang war nur leider nichts zu erkennen.“ Foto: Mats Eichhorn

Vom Rennsteig geht es weiter nach Föritztal. In der aktuellen Runde erkundigt sich die Redaktion nach einem kleinen Ortsteil von Neuhaus-Schierschnitz, der übrigens alljährlich rund um Ostern mit einem wahrlich großen Lagerfeuer aufwartet. Vorschläge sind willkommen per Postkarte an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg in der Bahnhofstraße 60, per Fax an (03675) 893 884 oder via E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de. Nur korrekte Einsendungen inklusive komplett eigener Adressdaten, die bis Freitag, 17. Januar, 12 Uhr in der Redaktion vorliegen, werden berücksichtigt. Zu gewinnen gibt es – wie gehabt – einen Gessner-Gutschein, der allerorten in der Region eingelöst werden kann.