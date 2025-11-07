Gewinnspiel: Jetzt geht’s unter die Erde

So soll es sein, denn wer hat schon Lust, umständlich falsche Antworten auszusortieren wenn man stattdessen in einem Aufwasch allen Beteiligten zur korrekten Lösung gratulieren kann. Entsprechend waren zur vergangenen Bilderrätsel-Runde nur korrekte Zusendungen im Lostopf. Wobei es aber durchaus Schimpfe gab für die Redaktion, weil halt doch zuletzt ein etwas älteres Foto zu Ehren kam im Abdruck. Gleich mehrere Einsender merkten an, dass die Aufnahme ihre besten Zeiten hinter sich habe: „Es fehlt die neue Halle von Gramß.“ Doch einerlei, ob das luftige Porträt vom Wachstum am Boden überholt wurde: Das Beisammensein von Heinz-Glas, Gramß Kunststoffverarbeitung oder Ehrhardt Kartonagen wussten 103 Teilnehmer korrekt in Spechtsbrunn, genauer im Gewerbegebiet Fichtig zu verorten.