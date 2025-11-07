 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Jetzt geht’s unter die Erde

Gewinnspiel Jetzt geht’s unter die Erde

Das Bilderrätsel zum Wochenende fragte zuletzt nach dem Gewerbegebiet Fichtig in Spechtsbrunn. Und in der aktuellen Runde nach einer Höhle.

Gewinnspiel: Jetzt geht’s unter die Erde
1
Im Frühjahr 2008 wurde diese Höhle entdeckt. Wie heißt sie? Foto:  

So soll es sein, denn wer hat schon Lust, umständlich falsche Antworten auszusortieren wenn man stattdessen in einem Aufwasch allen Beteiligten zur korrekten Lösung gratulieren kann. Entsprechend waren zur vergangenen Bilderrätsel-Runde nur korrekte Zusendungen im Lostopf. Wobei es aber durchaus Schimpfe gab für die Redaktion, weil halt doch zuletzt ein etwas älteres Foto zu Ehren kam im Abdruck. Gleich mehrere Einsender merkten an, dass die Aufnahme ihre besten Zeiten hinter sich habe: „Es fehlt die neue Halle von Gramß.“ Doch einerlei, ob das luftige Porträt vom Wachstum am Boden überholt wurde: Das Beisammensein von Heinz-Glas, Gramß Kunststoffverarbeitung oder Ehrhardt Kartonagen wussten 103 Teilnehmer korrekt in Spechtsbrunn, genauer im Gewerbegebiet Fichtig zu verorten.

Nach der Werbung weiterlesen

Wie üblich stellten nicht nur Sonneberger ihre Auskennerschaft einmal mehr unter Beweis, sogar eine Zuschrift aus Wien erreichte die Redaktion.

Gewinnen kann freilich nur einer. In diesem Fall eine: Doreen Müller aus Lauscha darf sich über einen Getränkegutschein für einen Gratiskasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner freuen. Dieser liegt in der Lokalredaktion für Frau Müller bereit und kann zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden.

Weil die vergangenen beiden Fotos nun aus der Vogelperspektive entstanden, soll es mit der aktuellen Rätselfrage tief unter die Erde gehen. Welche Schönheit – bis heute dem breiten Publikum verschlossen – zeigt das Bild. Ein Tipp: Entdeckt wurde die Höhle im März 2008 beim Vortrieb eines ICE-Tunnels. Die Frage lautet: Wie heißt die Höhle? Vorschläge sind willkommen – per Post an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg, Bahnhofstraße 60, in Sonneberg oder per Mail an gewinn-son@freies-wort.de.

Nur korrekte Einsendungen, die bis Freitag, 14. November, 12 Uhr in der Redaktion eingehen, landen im Lostopf. Der Gewinn wie immer: Ein Kasten Gessner nach Wahl.