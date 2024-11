Rund 60 Mails, 13 Postkarten und sogar ein Fax erreichten in der vergangenen Woche unsere Redaktion – ein erfreulicher Anstieg der Beteiligung an der beliebten Knobelrunde. Offensichtlich kennen sich die Leserinnen und Leser bestens in ihrem Landkreis aus, denn fast alle Einsendungen waren korrekt. Die richtige Lösung lautete: „Bachfeld“.