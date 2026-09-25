Gewinnspiel: Hier wird bald groß Jubiläum gefeiert

Beim gesuchten Ortsteil handelt es sich um das Unterland von Geiersthal – „ich selbst bin im ‚Oberland’ von Geiersthal groß geworden. Nun wohne ich schon viele Jahre in Erfurt, würde aber das schöne Geiersthal immer erkennen. Mein Mann liebt es sehr nach Lichte zu fahren und dort mit meinem Vater ein Festbier von Gessner zu schlürfen“, schreibt Kristin Bindernagel. Und von Heide Eberhardt aus Weimar heißt es: „Dieser Ort ist ein amtlich definiertes Siedlungsgebiet der ehemals selbstständigen Gemeine Lichte. Der Ort ist von der B 281 vom Abzweig Wallendorfer Porzellan-Manufaktur auf einer Ortsverbindungsstraße zu erreichen.“