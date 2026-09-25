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  6. Hier wird bald groß Jubiläum gefeiert

Gewinnspiel Hier wird bald groß Jubiläum gefeiert

Das Unterland von Geiersthal war beim vergangenen Bilderrätsel am Wochenende gefragt. Ganz ähnlich geht’s in der aktuellen Runde zu.

Gewinnspiel: Hier wird bald groß Jubiläum gefeiert
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In welchem Sonneberger Stadtteil entstand wohl diese Aufnahme? Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Wen es am Tag des offenen Denkmals in den Landkreis-Norden zog, der hatte den Vorteil ganz auf seiner Seite. Tatsächlich hatte beispielsweise Gudrun Kühner aus Föritztal keinerlei Probleme zu erkennen, wo genau Freies-Wort-Fotograf Carl-Heinz Zitzmann den Auslöser gedrückt hatte.

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Denn an ebendieser Stelle – aus dem Fenster einer ehemaligen Lernstätte heraus – fertigte auch Frau Kühner ihren Schnappschuss. Martin Hopfe darf derweil stellvertretend für alle 82 Einsender auflösen: „Das abgebildete Foto wurde von der Zeichenschule und Heimatmuseum Lichte in Richtung Geiersthal fotografiert.“ Rudolf Böhm aus Piesau ergänzt: „Rechts liegt das Schwimmbad und der Sportplatz, links geht es ins Lamprecht.

Beim gesuchten Ortsteil handelt es sich um das Unterland von Geiersthal – „ich selbst bin im ‚Oberland’ von Geiersthal groß geworden. Nun wohne ich schon viele Jahre in Erfurt, würde aber das schöne Geiersthal immer erkennen. Mein Mann liebt es sehr nach Lichte zu fahren und dort mit meinem Vater ein Festbier von Gessner zu schlürfen“, schreibt Kristin Bindernagel. Und von Heide Eberhardt aus Weimar heißt es: „Dieser Ort ist ein amtlich definiertes Siedlungsgebiet der ehemals selbstständigen Gemeine Lichte. Der Ort ist von der B 281 vom Abzweig Wallendorfer Porzellan-Manufaktur auf einer Ortsverbindungsstraße zu erreichen.“

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Im aktuellen Bilderrätsel hat sich Carl-Heinz Zitzmann im – laut Wikipedia – südlichsten Zipfel des Stadtgebietes Sonneberg positioniert. Die ländliche Vorstadt liegt direkt an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Die Bundesstraße 89, die Bundesstraße 4 und die Landesstraße 3151 führen am Ortsteil vorbei. Auskenner werden längst parat haben, welche Örtlichkeit da gefragt ist. Die Vorbereitung der Jubiläumsfeierlichkeiten im nächsten Jahr waren bereits mehrfach Gegenstand der Berichterstattung.

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Antworten nimmt die Redaktion per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder per Post an die Lokalredaktion in der Bahnhofstraße 60 in Sonneberg entgegen. Unter allen richtigen Einsendungen wird wie immer ein Gutschein verlost – ein Freikasten aus dem Gessner-Sortiment, einzulösen im örtlichen Handel.