Gewinnspiel: Grüße aus Singapur nach Südthüringen

Überdies war der Grundtenor in den Zuschriften überaus wohlwollend, von einer Einrichtung, die wie Spielzeugmuseum oder Schlossberg ein echtes Wahrzeichen Sonnebergs sei, war vielfach unter Verweis auf den Hersteller anatomischer Lehrmittel die Rede. Gar nicht wenige, die sich am vergangenen „Bilderrätsel am Wochenende“ beteiligten, waren offensichtlich kürzlich persönlich dort zu Gast bzw. nahmen zur Kultournacht im Herbst des Somso-Museum im Eckhaus Beethovenstraße/Bernhardstraße in Augenschein.