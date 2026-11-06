Gewinnspiel: Grüße aus Singapur nach Südthüringen

So hat das die Redaktion gerne: Im Tiefflug ging’s über alle 78 Einsendungen – und kein Irrläufer war zu erkennen. Nur „Richtige“ wurden mithin getippt.
Das Somso-Museum hat überall auf der Welt Wiedererkennungswert. Doch gilt das auch für ein Bergdorf, fragt das „Bilderrätsel am Wochenende“.
So hat das die Redaktion gerne: Im Tiefflug ging’s über alle 78 Einsendungen – und kein Irrläufer war zu erkennen. Nur „Richtige“ wurden mithin getippt.
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Überdies war der Grundtenor in den Zuschriften überaus wohlwollend, von einer Einrichtung, die wie Spielzeugmuseum oder Schlossberg ein echtes Wahrzeichen Sonnebergs sei, war vielfach unter Verweis auf den Hersteller anatomischer Lehrmittel die Rede. Gar nicht wenige, die sich am vergangenen „Bilderrätsel am Wochenende“ beteiligten, waren offensichtlich kürzlich persönlich dort zu Gast bzw. nahmen zur Kultournacht im Herbst des Somso-Museum im Eckhaus Beethovenstraße/Bernhardstraße in Augenschein.
Mehrere Einsender, so aus Bad Salzungen Wolfgang Wirth oder aus Hildburghausen Karin Zeitz, wissen noch zu ergänzen, dass das Somso-Museum auch allgemein als „Menschen-Sommer“ gut bekannt ist.
Der Einsender, der mutmaßlich seinen Vorschlag zu des Rätsels Lösung vom weitest entfernten Ort abschickte, ist übrigens Steffen Kluge aus Nürnberg – mitsamt freundlichen Grüßen aus dem Urlaub in Singapur. Dankeschön auch dafür. Gewinnerinnen kann’s ansonsten immer nur die eine geben. Und die heißt Carola Hildebrand. Herzlicher Glückwunsch.
Die Sonnebergerin kann sich ihren Gewinn, einen Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner, jederzeit zu den gängigen Öffnungszeiten werktags in den Räumen der Sonneberger Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60, erstes Obergeschoss, abholen.
In der aktuellen Runde führt das Gewinnspiel nun weiter in den Großraum Föritztal. Fotografin Doris Hein hat sich für ihre Überblicksaufnahme wirklich ganz weit nach oben begeben und aus dem Kirchturm heraus den Ort porträtiert.
Die Frage lautet: Welches Bergdorf – in der Mitte das Brauhaus – ist im Bild zu erkennen? Einsendeschluss ist Freitag, 13. November, um 12 Uhr.
Die Auflösung gibt es anschließend wie gewohnt noch am Freitag online und am Samstag in der gedruckten Ausgabe dieser Zeitung.
Antworten nimmt die Redaktion per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder per Post an die Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60 in Sonneberg, entgegen. Der Gewinn wie stets: Ein Gessner-Gutschein.