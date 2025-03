Mit dem vergangenen Fotorätsel wussten die Einsender doch allerhand zu verbinden. Maren Feyler aus Coburg gar die Erinnerung an einen wunderschönen Polterabend. Stellvertretend auflösen für alle richtigen Einsender darf Petra Müller aus Oerlsdorf: „Die Lösung lautet Heubisch. Die Ahrensenmühle im unteren Teil des Dorfes war eine Mahl- und Schneidmühle. Als erste Besitzer seit 1698 sind Georg Walther und Michael Löhlein bekannt.“ Heute ist’s ein Wohnhaus. Ein echtes Schmuckstück, wie mancher Leser anmerkte. 65 Mails erreichten die Redaktion, dazu mehrere Postkarten nebst einiger Briefe und Faxe. Die Trugschlüsse Malmerz und Goldisthal aussortiert, kamen 87 korrekte Zuschriften in die „virtuelle Lostrommel“. Gezogen unter Ausschluss von Notar und Öffentlichkeit wurde als Gewinner Klaus Blümig aus Coburg. Herzlichen Glückwunsch. Der Gewinn, ein Gutschein über einen Freikasten nach Wahl aus dem Sortiment der Heimatbrauerei-Gessner, liegt zur Abholung in der Lokalredaktion in Sonneberg bereit. Neue Runde, neues Glück: Gefragt ist nach dem Kindergarten, der hier von der Sonne beschienen ist. Womit’s das auch schon gewesen sein soll an Tipps. Wer die Lösung kennt, schickt diese – inklusive seiner kompletten Adressdaten – bis Freitag, 21. März, 12 Uhr, per Post an die Redaktion in der Bahnhofstraße 60, in 96515 Sonneberg, per Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder via Fax an (03675) 893834. Zu gewinnen gibt’s wie immer einen Gessner-Gutschein.