Gewinnspiel: Foto fragt nach dem, was längst weg ist

Den nördlichsten Außenposten des Landkreises zu erkennen, damit taten sich immerhin 53 von 62 Teilnehmern an der vergangenen Auflage des Bilderrätsels am am Wochenende nicht schwer. Richtig tippte auch Rick Träger: „Das Bild ist in Goldisthal aufgenommen. Genauer auf der Hauptstraße in Richtung Kirche und Rotseifenberg.“ Exakter geht’s nicht. Und zum Lohn erwartet Herrn Träger ein Gutschein für einen Freikasten aus dem Gessner-Sortiment. Herzlichen Glückwunsch. Der Umschlag liegt zur Abholung bereit in den Räumen der Lokalredaktion in der Sonneberger Bahnhofstraße. Auskenner werden längst erkannt haben, dass das Foto zur aktuellen Runde des Bilderrätsels in Sonneberg entstanden ist.