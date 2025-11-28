Gewinnspiel: Es wird weihnachtlich

So soll es sein: Nur Richtige Zuschriften zu des Bilderrätsels Lösung erreichten zuletzt die Redaktion. Erika Schindhelm aus Sonneberg etwa lobt die Gaststätte auf der Domäne. Wolfgang Steiner aus Suhl wiederum übermittelt seine Anerkennung dem Schalkauer Schaumburg-Verein, der viel zum Erhalt der Ruine beiträgt. Rainer Eberhardt aus Weimar weiß derweil historisches Wissen beizusteuern: „Nach den historischen Quellen entstand die Burg Schaumburg im 12. Jahrhundert als Adelsburg des Grafen Herrmann von Wohlsbach, der sich erstmals um 1180 als Graf von Schaumberg bezeichnete. Erst 1499 gelang es Wilwolt von Schaumberg gegen beträchtliche Zahlungen die bereits stark verfallene Burg wieder als sächsisches Lehen zu erwerben. Aus den Resten der mittelalterlichen Burg machte Wilwolt eine moderne Befestigungsanlage.“