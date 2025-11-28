 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Es wird weihnachtlich

Gewinnspiel Es wird weihnachtlich

Die Schaumburg war beim vergangenen „Bilderrätsel am Wochenende“ gefragt. Und aktuell? Erneut ein Gebäude mit stolzer Geschichte.

Gewinnspiel: Es wird weihnachtlich
1
Welches Gebäude liegt dem Weihnachtsbaum gegenüber? Foto: Carl-Heinz Zitzmann

So soll es sein: Nur Richtige Zuschriften zu des Bilderrätsels Lösung erreichten zuletzt die Redaktion. Erika Schindhelm aus Sonneberg etwa lobt die Gaststätte auf der Domäne. Wolfgang Steiner aus Suhl wiederum übermittelt seine Anerkennung dem Schalkauer Schaumburg-Verein, der viel zum Erhalt der Ruine beiträgt. Rainer Eberhardt aus Weimar weiß derweil historisches Wissen beizusteuern: „Nach den historischen Quellen entstand die Burg Schaumburg im 12. Jahrhundert als Adelsburg des Grafen Herrmann von Wohlsbach, der sich erstmals um 1180 als Graf von Schaumberg bezeichnete. Erst 1499 gelang es Wilwolt von Schaumberg gegen beträchtliche Zahlungen die bereits stark verfallene Burg wieder als sächsisches Lehen zu erwerben. Aus den Resten der mittelalterlichen Burg machte Wilwolt eine moderne Befestigungsanlage.“

Nach der Werbung weiterlesen

In der Summe 87 Zuschriften erreichten die Redaktion. Gewonnen hat Lisa Karl aus Sonneberg. Herzlichen Glückwunsch. Ein Getränkegutschein für einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner liegt in der Lokalredaktion bereit und kann dort zu den üblichen Öffnungszeiten von Frau Karl abgeholt werden.

Rund um den ersten Advent soll’s weihnachtlich zugehen. So hat die Redaktion für das aktuelle Bilderrätsel zum Wochenende eine Aufnahme vom Dezember vergangenen Jahres ausgewählt. Welches Gebäude liegt dem stattlich geschmückten Baum gegenüber? Sonderlich brüten muss über einen korrekten Vorschlag vermutlich kein Sonneberg-Auskenner. Doch nur wer sein Glück wagt, kann auch gewinnen. Als Preis lockt wie immer ein Gessner-Gutschein.

Vorschläge sind willkommen – per Post an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg, Bahnhofstraße 60, in 96515 Sonneberg, per Fax an (0 36 75) 89 38 34 oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de. Nur korrekte Einsendungen, die bis Freitag, 5. Dezember, 12 Uhr in der Redaktion eingehen, landen im Lostopf.

Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss: Ein halbes Dutzend Gewinner aus den Vormonaten hat sich seinen Gutschein bislang nicht abgeholt. Vielleicht lässt sich das im Laufe des Dezembers für den einen oder die andere nachholen. Ansonsten droht die alljährliche „Inventur“ den Gessner-Preis zu verschlucken.