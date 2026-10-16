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  6. Einer aus Schalkau macht keiner was vor

Gewinnspiel Einer aus Schalkau macht keiner was vor

Das Bilderrätsel am Wochenende wird nicht einfacher. Nach einem Stein war zuletzt, nach einem Weiler ist in der aktuellen Runde gefragt.

Gewinnspiel: Einer aus Schalkau macht keiner was vor
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Wenn hier keine Holzmauser unterwegs sind, dann wird der Besitzer des Brennguts wohl gut durch den Winter kommen. Die Frage lautet: Wo genau ist das Foto entstanden? Foto: chz

Das war dann wohl doch eine echt harte Nuss, die beim vergangenen Bilderrätsel am Wochenende geknackt sein wollte. Keine drei Dutzend Mails und keine zehn Postkarten erreichten die Redaktion im Nachgang. Und manch ein Teilnehmer geriet auf dem Holzweg: Nein, Spechtsbrunn war’s nicht. Die Auflösung – um allen Streitigkeiten vorzubeugen – soll daher eine echte Amtsperson übernehmen in Form des Scheibe-Alsbacher Ortsteilbürgermeisters: „Dies ist ein Foto des Hoheitssteins am Ortseingang Scheibe-Alsbach von Limbach kommend, vor der ehemaligen Posthalterei von Thurn und Taxis.“

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Von der Glücksgöttin umarmt darf sich derweil Hildegard Seckel fühlen. Beim Griff in die virtuelle Lostrommel wurde die Schalkauerin als Gewinnerin gezogen. Herzlichen Glückwunsch. Frau Seckel kann sich ihren Gewinn, wie stets ein Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner, jederzeit zu den gängigen Öffnungszeiten werktags in den Räumen der Sonneberger Lokalredaktion – Bahnhofstraße 60, erstes Obergeschoss – abholen.

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Das aktuelle Suchbild gemahnt uns an den bevorstehenden Winter. Glücklich darf sich schätzen, wer da genug Holz vor der Hütte hat – und es auch nicht gemaust bekommt. Was an dieser Stelle schon ein ausreichender Tipp zu des Rätsels Lösung sein soll. Wahre Aufpasser haben vermutlich schon parat: Wir befinden uns in einem Schalkauer Ortsteil. Doch wie heißt der Weiler im Bild genau?

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Einsendeschluss ist Freitag, 23. Oktober, um 12 Uhr. Die Auflösung gibt es anschließend wie gewohnt am Freitag online und am Samstag in der gedruckten Ausgabe dieser Zeitung. Antworten nimmt die Redaktion per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder per Post an die Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60 in Sonneberg, entgegen.

Unter allen richtigen Einsendungen wird wie immer ein Gutschein verlost: ein Freikasten aus dem Gessner-Sortiment, einzulösen im örtlichen Handel.