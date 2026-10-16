Gewinnspiel: Einer aus Schalkau macht keiner was vor

Das war dann wohl doch eine echt harte Nuss, die beim vergangenen Bilderrätsel am Wochenende geknackt sein wollte. Keine drei Dutzend Mails und keine zehn Postkarten erreichten die Redaktion im Nachgang. Und manch ein Teilnehmer geriet auf dem Holzweg: Nein, Spechtsbrunn war’s nicht. Die Auflösung – um allen Streitigkeiten vorzubeugen – soll daher eine echte Amtsperson übernehmen in Form des Scheibe-Alsbacher Ortsteilbürgermeisters: „Dies ist ein Foto des Hoheitssteins am Ortseingang Scheibe-Alsbach von Limbach kommend, vor der ehemaligen Posthalterei von Thurn und Taxis.“