Gewinnspiel: Ein schönes Fleckchen Erde

Eine falsche Lösung, die auf Scheibe-Alsbach lautete, blieb auszusortieren. Gewonnen hat beim Griff in die Lostrommel schließlich Wolfgang Marx aus Sonneberg. Herzlichen Glückwunsch. Der Gewinn, ein Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner, liegt für Herrn Marx in der Lokalredaktion zur Abholung bereit. Ein Örtchen, das mit Vorname Udo heißen könnte, ist aktuell gesucht. Wem dämmert’s da? Lösungsvorschläge sind willkommen bis Freitag, 9. Mai, 12 Uhr per Post an Freies Wort in der Bahnhofstraße 60 in Sonneberg, per Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder via Fax an (03675) 89 38 34. Zu gewinnen gibt’s wie immer einen Gessner-Gutschein.