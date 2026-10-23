Gewinnspiel: Ein Holzschuppen mit Spielfilmqualitäten

Was macht man nun mit einem Fotografen, der einem Redakteur fürs „Bilderrätsel am Wochenende“ ein Foto von einem Holzstapel im Schaumberger Land mitsamt dem Beiwort „Mausendorf“ auf den Tisch legt? Und einen damit auf den Holzweg schickt? Man kann immerhin auf den lieben Gott und die Ortskenntnis der Gewinnspielteilnehmer vertrauen. Und wird belohnt. Gar nicht wenige – die Nennung Scheibe-Alsbach beiseite – wussten korrekt zu erkennen, wo der Schuppen wirklich sein Zuhause hat, nämlich in Neundorf, gar nicht sonderlich weit entfernt von Mausendorf.