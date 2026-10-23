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  6. Ein Holzschuppen mit Spielfilmqualitäten

Gewinnspiel Ein Holzschuppen mit Spielfilmqualitäten

Beim vergangenen Bilderrätsel am Wochenende war nur einer auf dem Holzweg. Alle anderen Teilnehmer erkannten den Schuppen-Standort.

Gewinnspiel: Ein Holzschuppen mit Spielfilmqualitäten
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Wie heißt das Dorf zum Bach? Die richtige Antwort kann zum Gewinn führen. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Was macht man nun mit einem Fotografen, der einem Redakteur fürs „Bilderrätsel am Wochenende“ ein Foto von einem Holzstapel im Schaumberger Land mitsamt dem Beiwort „Mausendorf“ auf den Tisch legt? Und einen damit auf den Holzweg schickt? Man kann immerhin auf den lieben Gott und die Ortskenntnis der Gewinnspielteilnehmer vertrauen. Und wird belohnt. Gar nicht wenige – die Nennung Scheibe-Alsbach beiseite – wussten korrekt zu erkennen, wo der Schuppen wirklich sein Zuhause hat, nämlich in Neundorf, gar nicht sonderlich weit entfernt von Mausendorf.

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Ganz genau macht es Wolfgang Wirth aus Bad Salzungen: „Der Stadel steht schräg gegenüber der Bushaltestelle. Neundorf war von 1950 bis 1992 Ortsteil der Gemeinde Mausendorf und ist jetzt Ortsteil der Stadt Schalkau.“ Aus Effelder ergänzt Siegfried Eckert: „Die alte Scheune auf dem Foto diente vor einigen Jahren beim Dreh des Filmes über Luther als Kulisse.“

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Allen, die sich ein wenig gefoppt fühlen – immerhin hatte die Redaktion die Leser auf der Suche nach der Lösung gezielt auf die Gefahr von Holzmausern gelenkt – dürfen beruhigt sein. Ob Neundorf oder Mausendorf, alle diesbezüglichen Zusendungen wurden bei der Gewinnerauswahl in den Topf mit den Richtigen geworfen. Als Sieger aus dieser Bestenauslese mit immerhin 73 direkten Mitbewerbern geht Heinz Otte hervor. Herzlichen Glückwunsch.

Der Schalkauer kann sich seinen Gewinn, wie stets ein Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner, jederzeit zu den gängigen Öffnungszeiten werktags in den Räumen der Sonneberger Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60, erstes Obergeschoss, abholen.

Weil’s so schön ist, bleiben wir auch beim aktuellen „Bilderrätsel am Wochenende“ in Schalkaus Umgebung. Erneut ist ein Ortsteil gesucht, prominent an der Bundesstraße gelegen, welche allerdings seit dem Frühjahr und noch bis voraussichtlich 18. Dezember wegen Bauarbeiten dicht bleibt. Von daher dürfte ein mancher das Dorf lange nicht mehr passiert haben. Ob es trotzdem nicht in Vergessenheit geraten ist? Wird die Teilnehmerzahl erweisen.

Einsendeschluss ist Freitag, 30. Oktober, um 12 Uhr. Die Auflösung gibt es anschließend wie gewohnt am Freitag online und am Samstag in der gedruckten Ausgabe dieser Zeitung. Antworten nimmt die Redaktion per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder per Post an die Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60 in Sonneberg, entgegen. Der Gewinn wie stets: Ein Gessner-Gutschein.