Gewinnspiel: Ein Bilderrätsel aus den Bergen

Das war dann doch eine schöne Ausbeute: 20 Postkarten haben die Redaktion erreicht, außerdem 62 Mails nebst drei Fax-Zusendungen plus zwei Briefe. Ein Coburger darf stellvertretend auflösen. So schreibt Klaus Blümig: „Diesmal ist das Bilderrätsel keine harte Nuss. Ich schätze, es werden über hundert richtige Einsendungen sein. Warum? Wie viele Leute sind schon an der Greiner-Gruft vorbei gefahren, gewandert oder gerodelt? Nicht zu vergessen ist die zahlreiche Kundschaft der dortigen Fleischerei. Dazu kommen noch die Freitags-Bratwurst-Esser – mich eingeschlossen.“ Gabi Resch aus Scheibe-Alsbach weiß zu ergänzen: „Die Greiner-Gruft gilt als das älteste neugotische Gebäude Südthüringens und ist immer einen Besuch wert.“ Weil’s unter 85 Richtigen dennoch nur einen Gewinner geben kann, darf sich jetzt Marion Körnig aus Steinheid freuen. Herzlichen Glückwunsch. Frau Körnig kann den Gutschein über einen Gratis-Kasten aus dem Gessner-Sortiment zu den Öffnungszeiten der Redaktion abholen. Auch beim aktuellen Bilderrätsel bleiben wir – gut erkennbar – im Mittelgebirge zuhause. Wer den Ort erkennt, soll sein Glück wagen. Unter allen korrekten Zusendungen wird ein Gutschein für einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei verlost. Zuschriften sind willkommen per Post an die Freies Wort-Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60 in Sonneberg, per Fax an (0 36 75) 89 38 34 oder per Mail an gewinn-son@freies-wort.de. Nur korrekte Einsendungen inklusive kompletter eigener Adressdaten, die bis Freitag, 11. Oktober, 12 Uhr in der Redaktion vorliegen, werden berücksichtigt.