Gewinnspiel: Ein Bierkasten an der Bundesstraße

Carola Brückner macht den Stich. Beim vergangenen „Bilderrätsel am Wochenende“ hatte sich die Redaktion nach einem Frankenblick-Ortsteil erkundigt. 72 E-Mails erreichten die Redaktion, außerdem lagen elf Postkarten im Briefkasten – allesamt mit der korrekten Lösung: Effelder. Der Griff in den Lostopf erweist sich für eine Sonnebergerin als Glücksgriff. Herzlichen Glückwunsch. Frau Brückner kann sich ihren Gewinn – einen Gutschein über eine Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner, einzulösen im örtlichen Getränkehandel – jederzeit gerne zu den üblichen Öffnungszeiten abholen in der Sonneberger Lokalredaktion von Freies Wort, zu finden in der Bahnhofstraße 60, erstes Obergeschoss. Weil’s gar so gut geklappt hat mit dem Wiedererkennungswert bleiben wir in der aktuellen Runde weiterhin in Frankenblick und an der Bundesstraße 89. Mithin die Frage: Welcher Ort ist abgebildet? Wer meint, die Lösung zu kennen, kann sich beteiligen per Post an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg, Bahnhofstraße 60, in Sonneberg oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de. Annahmeschluss für die Verlosung unter den korrekten Zuschriften ist Freitag, 6. März, 12 Uhr. Der Gewinn wie immer: Ein Gessner-Gutschein.