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  6. Ein Bierchen zum 1. Mai

Gewinnspiel Ein Bierchen zum 1. Mai

Dem Gewerbegebiet in Spechtsbrunn folgt die Frage nach einem Behördensitz im Blumenmeer. Dem Gewinner winkt ein Gessner-Gutschein.

Gewinnspiel: Ein Bierchen zum 1. Mai
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Welches Gebäude ist in der Bildmitte zu erkennen? Die richtige Antwort verheißt ein Prosit zum verlängerten Wochenende. Foto: Carl-Heinz Zitzmann

Immerhin 93 Zuschriften erreichten die Redaktion zum vergangenen „Bilderrätsel am Wochenende“. Gewinnspiel. Und gefühlt? Kam die Hälfte aus dem gesuchten Ort selbst. Gar nicht wenige Rätselnuss-Knacker hatten somit den Heimvorteil auf ihrer Seite. Und was die zweite Hälfte der Einsender anbelangt, so scheint diese im Gewerbegebiet Fichtig ihr Auskommen zu haben. Ob nun Fuhrunternehmen Pechtold oder Gramß Kunststoff – beide Betriebe im Bild heimsten allerlei Nennungen ein. Entsprechend tat sich auch kaum ein Postkarten-Schreiber oder Mail-Versender schwer, im gefragten Ort Spechtsbrunn korrekt zu erkennen.

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Beim Griff in die virtuelle Lostrommel meinte es die Glücksgöttin dieses Mal gut mit Volker Müller-Blech. Herzlichen Glückwunsch. Herr Müller-Blech darf sich über einen Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner, einzulösen im örtlichen Handel, freuen. Der Gutschein liegt für den Mann aus Neuhaus am Rennweg werktags zu den üblichen Öffnungszeiten in der Lokalredaktion zur Abholung bereit.

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Ob nun die Frauen und Männer, die im aktuellen „Bilderrätsel am Wochenende“ doch noch mehr Bäume als Blumen beim Blick aus ihrem Amt vor Augen haben, bleibt im Auge des Betrachters. Damit soll auch schon ein Tipp gegeben sein. Welches Gebäude steht in der Bildmitte?

Vorschläge – bitte inklusive der vollständigen eigenen Adressdaten – können per Post an die Lokalredaktion des Freien Wortes, Bahnhofstraße 60 in Sonneberg, oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de gesendet werden. Einsendeschluss ist – des Mai-Feiertags halber – Donnerstag, der 30. April um 12 Uhr. Unter allen richtigen Einsendungen wird wie gewohnt ein Gutschein für einen Gessner-Freikasten verlost.