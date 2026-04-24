Gewinnspiel: Ein Bierchen zum 1. Mai

Immerhin 93 Zuschriften erreichten die Redaktion zum vergangenen „Bilderrätsel am Wochenende“. Gewinnspiel. Und gefühlt? Kam die Hälfte aus dem gesuchten Ort selbst. Gar nicht wenige Rätselnuss-Knacker hatten somit den Heimvorteil auf ihrer Seite. Und was die zweite Hälfte der Einsender anbelangt, so scheint diese im Gewerbegebiet Fichtig ihr Auskommen zu haben. Ob nun Fuhrunternehmen Pechtold oder Gramß Kunststoff – beide Betriebe im Bild heimsten allerlei Nennungen ein. Entsprechend tat sich auch kaum ein Postkarten-Schreiber oder Mail-Versender schwer, im gefragten Ort Spechtsbrunn korrekt zu erkennen.