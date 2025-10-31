 
anb

Das Bilderrätsel zum Wochenende hebt wieder ab. Zu sehen ist ein echter Zugewinn für die Sonneberger Stadtkasse. Doch wo genau ist das Gewerbeeck beheimatet?

Gewinnspiel: Ein Auge aufs Gewerbegebiet
1
Im hohen Norden des Sonneberger Stadtgebiets ist diese Aufnahme entstanden. Foto: privat

Sonnebergs größten Stadtteil zu erkennen, diese Rätselnuss war ein Selbstläufer. 93 Zusendungen trudelten im Lauf der vergangenen Tage in der Redaktion ein. Sonderliches Kopfzerbrechen war beim Vorschlag offenkundig nicht vonnöten – kein falscher Tipp mogelte sich unter.

Erika Schindhelm darf stellvertretend für auflösen: „Das Wohngebiet ist der Wolkenrasen in Sonneberg. Habe dort selbst von Dezember 1954 bis September 1980 im Block hinter dem Krankenhaus – heute Friesenstraße – gewohnt und dort eine schöne Kindheit mit vielen anderen Kindern verbracht.“ Beim Griff in die Lostrommel macht Heiko Kielhorn aus Sonneberg den Stich. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn.

Ein Getränkegutschein für einen Gratiskasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner liegt in der Lokalredaktion für Herrn Kielhorn bereit und kann zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. Weil es in Sonneberg nun gar so schön ist, bleiben wir auch in der aktuellen Bilderrätselrunde in der Kreisstadt, schwenken aber in den hohen Norden. Die Frage lautet: Zu welchem Ort gehört das Gewerbegebiet, zu sehen in der Luftaufnahme. Vorschläge sind willkommen – per Post an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg, Bahnhofstraße 60, in Sonneberg oder per Mail an gewinn-son@freies-wort.de.

Nur korrekte Einsendungen, die bis Freitag, 7. November, 12 Uhr in der Redaktion eingehen, landen im Lostopf.

Eine Übermittlung per Fax ist leider nicht mehr möglich. Zu gewinnen gibt es für Heimat-Auskenner wie immer einen Gessner-Gutschein.