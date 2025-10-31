Gewinnspiel: Ein Auge aufs Gewerbegebiet

Ein Getränkegutschein für einen Gratiskasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner liegt in der Lokalredaktion für Herrn Kielhorn bereit und kann zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. Weil es in Sonneberg nun gar so schön ist, bleiben wir auch in der aktuellen Bilderrätselrunde in der Kreisstadt, schwenken aber in den hohen Norden. Die Frage lautet: Zu welchem Ort gehört das Gewerbegebiet, zu sehen in der Luftaufnahme. Vorschläge sind willkommen – per Post an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg, Bahnhofstraße 60, in Sonneberg oder per Mail an gewinn-son@freies-wort.de.