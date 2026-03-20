Gewinnspiel: Die Schönheit auf dem Berg

Sehr schön! Die Welle mit den stets und ständig zu hundert Prozent richtigen Lösungen ist gebrochen. Von den 78 Einsendern zum vergangenen „Bilderrätsel am Wochenende“ lag ein deutliches Drittel daneben mit Rauenstein oder Grümpen.
Das war nun keine leichte Nummer mit Meschenbach im vergangenen Bilderrätsel zum Wochenende. Doch ist der Gessner-Gutschein trotzdem an die Frau gebracht.
Sehr schön! Die Welle mit den stets und ständig zu hundert Prozent richtigen Lösungen ist gebrochen. Von den 78 Einsendern zum vergangenen „Bilderrätsel am Wochenende“ lag ein deutliches Drittel daneben mit Rauenstein oder Grümpen.
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Nun war’s tatsächlich nicht ganz einfach: das Wahrzeichen im Bild ölte natürlich die gängige Assoziationskette. Doch war ja nach einem Örtchen mit Perspektive gefragt.
Siegfried Eckert aus Effelder darf stellvertretend auflösen: „Die Triniushütte in Rauenstein oben am Berg ist eindeutig zu erkennen und der Ort im Vordergrund ist trotz der ungewöhnlichen Perspektive natürlich Meschenbach.“ Georg Matthäi aus Steinach weiß zu ergänzen: „August Trinius hat unter anderem auch bei seinen Wanderungen durch das Sonneberger Land die sagenhafte Zinselhöhle besucht. Im Dorf Meschenbach hatte er, wie unser Fotograf, den schönen Blick zum Straßenberg. War er auch dort, wo die jetzt nach ihm benannte Triniushütte steht? Wenn ja, konnte er den schönsten Blick Südthüringens genießen. Vielleicht hatte er auch als Namenspate für die Gemeinde Frankenblick ein gutes Händchen.“
Menschenbach-Auskenner scheint’s überall in der Welt zu geben. In Pegnitz muss ein Nest sein, gleich drei korrekte Einsendungen stammen von dort. Die weiteste Anreise hatte derweil ein Mail aus Florida, ein Dankeschön fürs Mitmachen geht hierfür an Wolfgang Marx.
Gewinnerin kann’s aber wie immer nur eine geben: Luisa Norbey aus Frankenblick. Herzlichen Glückwunsch. Der Gutschein für einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner liegt für Frau Norbey zu den üblichen Öffnungszeiten in den Räumen der Sonneberger Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60, erstes Obergeschoss, zur Abholung bereit.
Nicht von der Schokoladenseite her, aber doch von einem im Vordergrund des Bildes sehr prägnanten Gebäudekomplex, hat der Fotograf dieses Mal eine Bergstadt in Szene gesetzt. Wie heißt sie? Vorschläge sind willkommen per Post an Freies Wort Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60 in Sonneberg, per Fax an (0 36 75) 89 38 34 oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de.
Nur korrekte Einsendungen, die bis Freitag, 27. März, 12 Uhr in der Redaktion vorliegen, schaffen es in den Lostopf. Zu gewinnen gibt es wie immer einen Gessner-Gutschein.