Gewinnspiel: Die Schönheit auf dem Berg

Siegfried Eckert aus Effelder darf stellvertretend auflösen: „Die Triniushütte in Rauenstein oben am Berg ist eindeutig zu erkennen und der Ort im Vordergrund ist trotz der ungewöhnlichen Perspektive natürlich Meschenbach.“ Georg Matthäi aus Steinach weiß zu ergänzen: „August Trinius hat unter anderem auch bei seinen Wanderungen durch das Sonneberger Land die sagenhafte Zinselhöhle besucht. Im Dorf Meschenbach hatte er, wie unser Fotograf, den schönen Blick zum Straßenberg. War er auch dort, wo die jetzt nach ihm benannte Triniushütte steht? Wenn ja, konnte er den schönsten Blick Südthüringens genießen. Vielleicht hatte er auch als Namenspate für die Gemeinde Frankenblick ein gutes Händchen.“