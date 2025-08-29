Gewinnspiel: Der Fellberg war’s

Rund 69 Einsendungen haben die Redaktion diesmal erreicht. Auf allen stand derselbe Name: „Fellberg“ – die richtige Lösung auf die jüngste Rätselfrage.
Von der einen Sportstätte geht es flott weiter zu nächsten. Der bunte Bau dürfte sicher Wiedererkennungswert haben.
Neben den „üblichen Verdächtigen“, die regelmäßig bei unseren Rätseln mitmachen, sticht diesmal eine Nachricht aus dem fernen Bremen hervor.
Absender ist Nikolai Wisotzky, der nach eigenen Angaben regelmäßig am Fellberg unterwegs ist. Womit? „Mindestens einmal im Jahr mit dem Snowboard“, schreibt er dieser Redaktion. „Ich freue mich schon wie Bolle auf den neuen Lift.“ Damit spricht er etwas an, was auch viele Stimmen aus der Region betonen: Der Fellberg ist für Wintersportfreunde ein echtes Herzstück – ob Skifahrer, Rodler oder Snowboarder, hier finden sie ihre Pisten. Aktuell entsteht dort eine neue Ankunftsstation, die das Angebot künftig noch attraktiver machen soll.
Das nötige Quäntchen Glück hatte diesmal allerdings ein anderer: Jürgen Schulze aus Neuhaus-Schierschnitz. Herzlichen Glückwunsch! Sein Gutschein liegt ab sofort in der Sonneberger Lokalredaktion zur Abholung bereit. Geöffnet hat die Redaktion zu den üblichen Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr.
Und wie geht es weiter? Für das nächste Rätsel wechseln wir die Baustelle – doch die sportliche Note bleibt. Der Hintergrund verrät schon einiges: Die bunte Fassade gehört zu einem Ort, an dem ebenfalls Bewegung und Aktivität großgeschrieben werden. Als kleiner Tipp: Die angrenzende Anlage wurde dieses Jahr feierlich eröffnet.
Vorschläge sind, wie gewohnt, erbeten per Post an Freies Wort Lokalredaktion, Bahnhofstraße 60 in 96515 Sonneberg, per Fax an (0 36 75) 89 38 34 oder per E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de. Nur korrekte Einsendungen, die bis Freitag, 5. September, 12 Uhr in der Redaktion vorliegen, könne berücksichtigt werden. Zu gewinnen gibt es wie immer einen Gessner-Gutschein.