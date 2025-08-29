Gewinnspiel: Der Fellberg war’s

Absender ist Nikolai Wisotzky, der nach eigenen Angaben regelmäßig am Fellberg unterwegs ist. Womit? „Mindestens einmal im Jahr mit dem Snowboard“, schreibt er dieser Redaktion. „Ich freue mich schon wie Bolle auf den neuen Lift.“ Damit spricht er etwas an, was auch viele Stimmen aus der Region betonen: Der Fellberg ist für Wintersportfreunde ein echtes Herzstück – ob Skifahrer, Rodler oder Snowboarder, hier finden sie ihre Pisten. Aktuell entsteht dort eine neue Ankunftsstation, die das Angebot künftig noch attraktiver machen soll.