Gewinnspiel: Das Gegenteil einer Nonnen-Senke

41 Mails, zehn Postkarten und zwei Faxe haben die Redaktion zum vergangenen Bilderrätsel am Wochenende erreicht, nur zwei Falschmeldungen mussten aussortiert werden. Den Zitzmann neben dem Nikolaus korrekt zu erkennen, bereitete somit fast keinem Teilnehmer sonderliche Probleme. Ob der korrekte Vorname freilich auf Nikolaus oder doch Niko-Klaus lautet, dazu gab’s unterschiedlichste Vorschläge. Doch als „Retter alter Sachen“, „Bewahrer unserer Spielzeugstadt-Herrlichkeiten“ oder Chef der Galanterie in der Breiten Straße wusste mancher den bekannten Antiquitätenhändler aus der Altstadt anzurufen. Zu gewinnen gab’s wie immer einen Gutschein über einen Freikasten aus dem Sortiment der Heimatbrauerei Gessner. Dieser geht an Monika Höfler aus Sonneberg. Herzlichen Glückwunsch. Der Umschlag liegt für Frau Höfler jederzeit zur Abholung in den Räumen der Sonneberger Lokalredaktion von Freies Wort bereit. Weil wir schon viel zu lange nicht mehr in Föritztal unterwegs waren, soll’s hiermit nachgeholt sein. Gefragt ist nach der zum Bild passenden Ortsmarke. So viel vorneweg: Nonnen-Senke gilt nicht. Vorschläge sind willkommen per Post an Freies Wort, Lokalredaktion Sonneberg in der Bahnhofstraße 60, per Fax an (03675) 893 884 oder via E-Mail an gewinn-son@freies-wort.de. Nur korrekte Einsendungen inklusive komplett eigener Adressdaten, die bis Freitag, 7. Februar, 12 Uhr in der Redaktion vorliegen, werden berücksichtigt. Zu gewinnen gibt es einen Gessner-Gutschein, der allerorten in der Region eingelöst werden kann.