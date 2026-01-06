„One Hit at a Time - The Best of Johnny Cash! Mit neuer Johnny Cash Show und natürlich jeder Menge Boom-Chicka-Boom gehen die Cashbags 2024 wieder auf große Tournee durch Deutschland.“ Es ist unglaublich, aber wahr: Johnny Cash ist wieder da. Die Legende des „Man in Black“, einem der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts, lebt in den Cashbags weiter. Nichts wird hier 1:1 kopiert und trotzdem ist alles echt, live und wie damals. Fans dieser Musik und dieser Epoche müssen das erlebt haben.