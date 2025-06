Im aktuellen „Bilderrätsel zum Wochenende“ geht es wieder von der Stadt aufs Land. Wo könnte sich diese Kreuzung befinden? Kleiner Hinweis: Der Ort befindet sich unmittelbar an der bayrisch-thüringischen Grenze. Ein weiterer Tipp: wenn man zur obersten Ampelfarbe den Buchstaben h dranhängt, dann müsste ein jedermann die Antwort haben. Lösungsvorschläge sind willkommen bis Freitag, 4. Juli, 12 Uhr, per Post an Freies Wort in der Bahnhofstraße 60 in Sonneberg, per Mail an gewinn-son@freies-wort.de oder via Fax an (03675) 89 38 34. Zu gewinnen gibt’s wie immer einen Gessner-Gutschein.