Gewinnspiel aufgelöst: Urzeit-Giganten ziehen in Sonneberg ein

Die Würfel sind gefallen, und die Gewinner für das Urzeit-Spektakel in der Spielzeugstadt stehen fest: Redaktion und Veranstalter verlosen jeweils zwei Freikarten für die Dinosaurier-Erlebnisausstellung an Mats Julian Eichhorn (Sonneberg), Janine Schröder (Lauscha), Nico Böhm-Hennes (Sonneberg) und Evelyn Gehlert (Frankenblick). Gratulation. Die Tickets liegen während des gesamten Veranstaltungszeitraums an der Tageskasse bereit und können dort gegen Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments eingelöst werden.