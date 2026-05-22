Gewinnspiel aufgelöst: Urzeit-Giganten ziehen in Sonneberg ein

Für alle, die diesmal kein Losglück hatten, gibt es dennoch die Gelegenheit, in die Welt vor 65 Millionen Jahren einzutauchen. Von Samstag, 30. Mai, bis Sonntag, 7. Juni, gastiert mit dem „Jurassic Freizeitpark XXL“ der größte mobile Dinopark Deutschlands in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße im Sonneberger Wolkenrasen. Die beeindruckende Erlebnisausstellung lädt Groß und Klein zu einer lehrreichen und unterhaltsamen Reise ein. Präsentiert werden über 70 verschiedene Dinosaurierarten, die mit modernster Technologie und wissenschaftlicher Präzision in Zusammenarbeit mit internationalen Experten sowie dem Dinopark Münchehagen nachgebildet wurden. Die Exemplare reichen vom kleinen Baby-Dino bis hin zu originalgetreuen Modellen mit Maßen von acht Metern Höhe, 35 Metern Länge und einem Gewicht von knapp zwei Tonnen.