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  6. Urzeit-Giganten ziehen in Sonneberg ein

Gewinnspiel aufgelöst Urzeit-Giganten ziehen in Sonneberg ein

Vier Gewinner dürfen sich über Freikarten für den „Jurassic Freizeitpark XXL“ in Sonneberg freuen.

Gewinnspiel aufgelöst: Urzeit-Giganten ziehen in Sonneberg ein
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Über 70 verschiedene Dinosaurierarten können Besucher bald bestaunen. Foto: Justin Freiwald

Die Würfel sind gefallen, und die Gewinner für das Urzeit-Spektakel in der Spielzeugstadt stehen fest: Redaktion und Veranstalter verlosen jeweils zwei Freikarten für die Dinosaurier-Erlebnisausstellung an Mats Julian Eichhorn (Sonneberg), Janine Schröder (Lauscha), Nico Böhm-Hennes (Sonneberg) und Evelyn Gehlert (Frankenblick). Gratulation. Die Tickets liegen während des gesamten Veranstaltungszeitraums an der Tageskasse bereit und können dort gegen Vorlage eines gültigen Ausweisdokuments eingelöst werden.

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Gewinnspiel: Dino-Comeback in Südthüringen

12.05.2026 06:00 Gewinnspiel Dino-Comeback in Südthüringen

Eine Entdeckungsreise in die Urzeit ist ab Ende Mai in Sonneberg drin. Die Dinos machen im Wolkenrasen Station – und die Redaktion verlost Freikarten.

Für alle, die diesmal kein Losglück hatten, gibt es dennoch die Gelegenheit, in die Welt vor 65 Millionen Jahren einzutauchen. Von Samstag, 30. Mai, bis Sonntag, 7. Juni, gastiert mit dem „Jurassic Freizeitpark XXL“ der größte mobile Dinopark Deutschlands in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße im Sonneberger Wolkenrasen. Die beeindruckende Erlebnisausstellung lädt Groß und Klein zu einer lehrreichen und unterhaltsamen Reise ein. Präsentiert werden über 70 verschiedene Dinosaurierarten, die mit modernster Technologie und wissenschaftlicher Präzision in Zusammenarbeit mit internationalen Experten sowie dem Dinopark Münchehagen nachgebildet wurden. Die Exemplare reichen vom kleinen Baby-Dino bis hin zu originalgetreuen Modellen mit Maßen von acht Metern Höhe, 35 Metern Länge und einem Gewicht von knapp zwei Tonnen.

Besondere Highlights sind zwei motorisierte Dinos, die einst im Filmpark Babelsberg für den Hollywood-Klassiker „Jurassic Park“ gebaut wurden und auch schon in der ZDF-Sendung „Wetten, dass…?“ zu sehen waren. Neben den Exponaten erwarten die Besucher interaktive Stationen, Workshops zur Fossilienforschung und spezielle Bereiche für die jüngsten Entdecker.

Eintrittskarten sind direkt an der Tageskasse erhältlich und kosten 14 Euro für Erwachsene sowie 13 Euro für Kinder; für Schulklassen gibt es zudem spezielle Gruppenpreise. Die Ausstellung öffnet täglich von 14 bis 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bereits von 11 bis 18 Uhr. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Weitere Informationen gibt es online unter www.dino-event.de oder über das Infotelefon unter (0151) 61 05 76 43.